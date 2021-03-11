Кримінальне провадження щодо рівненської стоматологині, яка застосовувала насильство до дітей, скерували до суду.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

“Дізнавачі Рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження відносно 29-річної дитячої лікарки, обвинуваченої у побоях, мордуванні та завданому умисному легкому тілесному ушкодженню малолітнім”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із першою заявою, 9 лютого, про завдані тілесні ушкодження 5-річній доньці під час візиту до стоматолога в Рівному до поліції звернулася 36-річна жителька Костополя. У малолітньої виявили тілесні ушкодження у вигляді осаднення передньої поверхні шиї, крововиливи на передніх поверхнях лівого і правого плечей в середніх третинах, які відповідно до висновку експерта відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Крім того, впродовж подальших трьох днів до поліції надійшло ще три звернення від батьків щодо побоїв та тілесних ушкоджень, спричинених дитячою лікаркою під час лікування зубів, що мало місце кілька місяців тому за першим місцем роботи — приватною клінікою по вулиці Пушкіна.

При цьому 29-річна фігурантка та її захисник впродовж досудового розслідування жодних показів не надавали.

Крім того, наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником): 9 лютого до поліції звернулась 28-річна рівнянка, яка повідомила, що після візиту до стоматолога в одній із приватних клінік Рівного у восьмирічної доньки вона виявила гнійну рану губи.