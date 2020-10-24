Про це повідомив автор книги Вахтанг Кіпіані на своїй Facebook-сторінці.
“Чудова ранкова новина. “Справа Василя Стуса” вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера та актора Ахтема Сеїтаблаєва”, – зазначив Кіпіані.
Генеральний директор видавництва “Vivat” Юлія Орлова зазначила, що 80% книги складається із архівних документів, які важко сприймаються на слух. Для реалізації аудіоверсії книгу спеціально адаптують.
Однак Орлова пообіцяла, що всі найважливіші дані з книги буде озвучено. Експерти вже розпочали роботу над аудіоверсією.
- Через новину про фільм про Василя Стуса Медведчук подав до суду на інтернет-видання #Букви.
- 25 червня у Подільському суді Києва продовжився розгляд справи за позовом Медведчука щодо інтернет-видання #Букви.
- На продовженому попередньому засіданні судом за новими доказами, поданими представником позивача, були затверджені нові відповідачі – власники домену #Букви Петро Терентьєв і Катерина Рошук. Тепер справа підлягає новому розгляду, через що суд ухвалив рішення направити матеріали позову новим відповідачам, викликати їх на судове засідання, яке відбудеться 29 жовтня 2020 року.