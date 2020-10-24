Книга “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані вийде в аудіоформаті. Її озвучить відомий український режисер та актор Ахтем Сеїтаблаєв.

Про це повідомив автор книги Вахтанг Кіпіані на своїй Facebook-сторінці.

“Чудова ранкова новина. “Справа Василя Стуса” вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера та актора Ахтема Сеїтаблаєва”, – зазначив Кіпіані.

Генеральний директор видавництва “Vivat” Юлія Орлова зазначила, що 80% книги складається із архівних документів, які важко сприймаються на слух. Для реалізації аудіоверсії книгу спеціально адаптують.

Однак Орлова пообіцяла, що всі найважливіші дані з книги буде озвучено. Експерти вже розпочали роботу над аудіоверсією.