Перелік професій жінок, які мають стати на обов'язковий військовий облік в Україні планують скоротити, бо там є професії, які збройним силам ніяк не знадобляться.

Таку заяву в Facebook зробив Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич .

За його словами, ще навесні 2021 року прийняли закон, який передбачає, що жінки, які мають спеціальність і (або) професію, споріднену відповідній військово-обліковій спеціальності, визначеній в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, і придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком, стають на військовий облік військовозобов’язаних.

“Така норма була і раніше, але перелік визначав Кабінет міністрів України, однак КМУ є великим колегіальним органом, а іноді рішення потрібно приймати вже сьогодні. У законі ж ми зробили рамку, що цей перелік визначає Міністерство оборони. Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список дуже великий”, – пояснив глава комітету.

Він додав, що міністр оборони України Олексій Резніков також погодився з тим, що необхідно переглянути цей список у бік зменшення.

“Обговорили це питання з Міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням, – написав голова комітету.

Водночас він наголосив, що сама ініціатива є правильною, бо країна повинна знати свої резерви.