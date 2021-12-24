Таку заяву в Facebook зробив Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич .
За його словами, ще навесні 2021 року прийняли закон, який передбачає, що жінки, які мають спеціальність і (або) професію, споріднену відповідній військово-обліковій спеціальності, визначеній в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, і придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком, стають на військовий облік військовозобов’язаних.
“Така норма була і раніше, але перелік визначав Кабінет міністрів України, однак КМУ є великим колегіальним органом, а іноді рішення потрібно приймати вже сьогодні. У законі ж ми зробили рамку, що цей перелік визначає Міністерство оборони. Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список дуже великий”, – пояснив глава комітету.
Він додав, що міністр оборони України Олексій Резніков також погодився з тим, що необхідно переглянути цей список у бік зменшення.
“Обговорили це питання з Міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням, – написав голова комітету.
Водночас він наголосив, що сама ініціатива є правильною, бо країна повинна знати свої резерви.
- 23 грудня відбулася пресконференція щодо роз`яснення положень наказу МОУ №313 про перелік професій для жінок та перебування їх на військовому обліку. На ній начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач назвав умови, за яких жінок можуть призвати на військову службу.
- Нагадаємо, Росія зосередила біля кордонів України 122 тисячі військових на відстані 200 км, ще понад 143 тисячі бойовиків розташувалися на відстані 400 км.