Про це повідомляють #Букви з посиланням на пресконференцію начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

В Україні призов жінок на військову службу планується лише у випадку введення воєнного стану або особливого періоду мобілізації.

Тільки в крайньому разі такі військові фахівці будуть призвані на службу. При введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації”, — сказав Горбач.

Нагадаємо, що 22 грудня Міністерство оборони України оприлюднило наказ від 11.10.2021 року №313, яким затверджено перелік галузей для жінок, що мають бути поставлені на військовий облік. Серед них професії журналіста, бібліотекаря, головного бухгалтера, менеджера, юриста тощо.

Як зазначається у повідомленні, перелік містить 35 фахових напрямів, кожен з яких, становить десятки окремих спеціальностей господарської діяльності: від громадського харчування, юриспруденції та економіки до видавництва та поліграфії.

За словами Романа Горбача, в Україні відбулося шість хвиль мобілізації, протягом яких на військову службу призвали 200 тисяч осіб. При цьому, він додав, що жодну жінку не покликали без її згоди.