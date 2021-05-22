США блокують імпорт продукції Uniqlo через проблеми з примусовою працею в Китаї

Уряд США заблокував поставки сорочок бренду Uniqlo, яким керує компанія Fast Retailing Co., за порушення заборони на імпорт в США товарів, пов'язаних з ймовірною примусовою працею в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

Про це повідомляє The Business of Fashion.

Служба митно-прикордонної охорони конфіскувала сорочки в порту Лос-Анджелеса.

У митному документі наголошується, що Uniqlo аргументувала і представила докази того, що бавовна-сирець, що використовується для виробництва сорочок, не була отримана з синьцзянського виробничо-будівельного корпусу.

Проте, Uniqlo не надала достатньо інформації, щоб встановити, що товари не були частково зроблені примусовою працею в китайському регіоні Сіньцзян.

Цього року світові виробники одягу виявилися втягнутими в суперечки навколо бавовни з Сіньцзяну, а уряди західних країн, такі як США, вживають жорстких заходів відносно товарів з цього регіону.