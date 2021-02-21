США дадуть відповідь на хакерську атаку: Росію чекають не просто санкції

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю телеканалу CBS.

За його словами, Білий дім попросив розвідувальні служби провести роботу по визначенню причетних. Також буде встановлений масштаб збитку.

“Ми знаходимося в процесі. Я сказав, що на це підуть тижні, не місяці, поки ми підготуємо відповідь”, – пояснив він.

Як зазначив Салліван, відповіддю стануть не просто санкції, а “видимі і невидимі інструменти”.