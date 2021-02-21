США дадуть відповідь на хакерську атаку: Росію чекають не просто санкції

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю телеканалу CBS.
За його словами, Білий дім попросив розвідувальні служби провести роботу по визначенню причетних. Також буде встановлений масштаб збитку.
“Ми знаходимося в процесі. Я сказав, що на це підуть тижні, не місяці, поки ми підготуємо відповідь”, – пояснив він.
Як зазначив Салліван, відповіддю стануть не просто санкції, а “видимі і невидимі інструменти”.
Нагадаємо, в грудні 2020 року стало відомо про масштабну кібератаку – її виявила американська влада. Вона тривала протягом декількох місяців. Зазначалося, що органи влади США зазнали безпрецедентної кібератаки через програмне забезпечення компанії SolarWinds.
Про ймовірну причетність Росії до атаки повідомляв держсекретар США Майк Помпео. Однак чинний на той час президент США Дональд Трамп заявляв, що за зломом, швидше за все, стоїть Китай.
- Національний коордінаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді безпеки та оборони попереджав про високий рівень кіберзагрози після масштабної кібератаки в США.
- Хакери, які влаштували масштабну кібератаку на корпоративні й урядові системи США, змогли отримати доступ до внутрішніх систем корпорації Microsoft і переглянути вихідні коди для створення програмних продуктів.