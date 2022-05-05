Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Офіційний Київ повідомив про ліквідацію 12 російських генералів на передовій. Така кількість знищених членів командування країни-окупанта вразила військових аналітиків.

Сповіщається, що такий успіх став наслідком секретної допомоги адміністрації Байдена, яка надає Україні розвіддані в режимі реального часу. Поєднавши інформацію США, а також власної розвідки, Києву вдалося здійснити артилерійські обстріли та інші атаки, внаслідок яких були знищені ворожі офіцери.

При цьому наголошується, що США не надають інформацію про найвище російське керівництво.

Джон Кірбі, офіційний представник Пентагону, інформує, що йдеться лише про дані розвідки, які можуть допомогти Україні захиститися. Зокрема, це відомості про очікувані переміщення окупаційних військ.