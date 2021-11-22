Сполучені Штати висловили глибоку стурбованість коментарями президента Болгарії Румена Радева про те, що Кримський півострів, анексований Росією від України у 2014 році, є "російським".

Про це повідомляють #Букви.

Радєв, який 21 листопада переміг у другому турі, пообіцяв підтримувати тісні зв’язки з союзниками Болгарії по НАТО, але також закликав до прагматичних відносин з Росією.

18 листопада під час теледебатів президент Болгарії Румен Радев назвав Крим російською територією. Він додав, що санкції проти Росії є неефективними. Також, за його словами, Росія наразі не може бути прикладом розвитку для Болгарії, проте ворогувати з нею також не варто. Він також стверджує, що санкції Заходу проти Москви не працюють.

Наступного дня, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України запросили посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. Йому заявили про некоректність і неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева щодо Криму. В МЗС наголосили, що очікують від президента Болгарії спростування заяви про Крим. А Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України.

20 листопада Радев прокоментував свою позицію щодо тимчасово окупованого Криму. Він заявив: “Жодної драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму — це порушення міжнародного права. Але, як я говорив минулого вечора, є реалії політики, і наразі Крим належить Росії”.

На це відреагувало посольство США у Софії.

“Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева, в яких він назвав Крим “російським”, – йдеться у заяві посольства.

“Сполучені Штати, G7, Європейський Союз і НАТО чітко висловили свою позицію, що, попри спробу анексії Росією та тривалу окупацію, Крим – це Україна. Всі ми, включно з Болгарією, заявили на саміті Кримської платформи в серпні, що Крим є невіддільною частиною України та що ми не визнаємо і не будемо визнавати спроб РФ легітимізувати незаконну окупацію та окупацію вас с і півострова. В останні кілька днів ми висловили глибоке занепокоєння болгарській владі, як у Вашингтоні, так і у Софії”, – повідомляє пресслужба посольства.

Коментарі Радева щодо Криму викликали протести з боку України та різку критику з боку його опонентів вдома.

Прихильники Радева заявляють, що президент також заявив, що анексія Криму порушує міжнародне право – він мав на меті лише заспокоїти виборців-русофілів у балканській країні напередодні президентських виборів.