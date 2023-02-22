Очікується, що вже цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про запровадження нових санкцій проти Росії. Вони торкнуться близько 200 російських осіб та суб'єктів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Нові санкції будуть частиною пакета заходів, розроблених адміністрацією Байдена, яка також включає 460 млн доларів допомоги Україні, про які вже було оголошеного цього тижня під час візиту президента США до Києва.

Нові санкції запровадять у той час, коли Вашингтон та його союзники, особливо в Європі, шукають нові способи відрізати Москву від доступу до критичних матеріалів, спрямованих на зміцнення його військових та технологічних секторів.

Санкції, який, як очікується, оголосять вже цього тижня, торкнуться низки російських губернаторів та членів сімей російських урядовців. Окрім цього, обмеження стосуватимуться російських оборонних об’єктів, технологічних фірм та мереж підприємств, які навчились обходити попередні санкції.

У виступі 21 лютого заступник міністра фінансів США Уоллі Адеймо заявив, що Кремль докладає загальних зусиль для ухилення від західних санкцій.

Адеймо зауважив, що США та його Європейський Союз та країни G-7 готові використовувати санкції, експортне управління та інші інструменти, щоб надати компаніям, які ведуть бізнес з Росією, суворим вибором: “вести бізнес з коаліцією, що представляє половину глобального ВВП або надати матеріальну підтримку Росії. ”

Тим часом держави-члени Європейського Союзу обговорюють свій власний новий набір економічних заходів проти РФ, серед яких пропозиції щодо заборони на понад 11 мільярдів доларів російських імпортів та санкцій проти іранських організацій, які постачають безпілотники в Росію, заявили дипломати.

Чиновники заявили, що новий пакет прагне уникнути проблем, з якими Захід стикається через деякі попередні заборони експорту з Росії. Зокрема, він прагне орієнтуватися на конкретні технології та компоненти, які російські військові або військові компанії можуть купувати лише у європейських та інших західних постачальників. Як і в попередніх пакетах, нові заходи ЄС тісно узгоджуються з Вашингтоном та Великою Британією.

Західні чиновники визнали, що багато заходів, які мають найбільший вплив на здатність Росії фінансувати війну, включаючи енергетичні ембарго та фінансові санкції, вже були прийняті. Зараз їхня увага перейшла до того, аби Росія не могла обходити санкції.

Адеймо також заявив, що американські та європейські чиновники готуються до зустрічі з іноземними банками та компаніями, щоб попередити їх, що вони будуть відрізані від фінансових послуг та ринків, якщо вони допоможуть Москві обійти санкції.

В окремому дзвінку з журналістами Адеймо заявив, що США перейдуть безпосередньо до китайських компаній та банків і дадуть зрозуміти їм, що вони зіткнуться з санкціями за надання підтримки Росії. За його словами, США будуть розглядати справи, якщо бачать, що китайські фірми допомагають Росії ухилятися від західних санкцій.