Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на посадовця адміністрації Байдена

За його словами, відповідне рішення ухвалено після тривалих внутрішніх дискусій у Білому домі, коли обговорювалось питання про те, чим озброїти 31 танк Abrams, які буде надано Україні.

У міноборони США хочуть, аби американські танки Abrams, надані Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном, які регулярно використовуються армією США та дуже ефективні проти російських танків.

Водночас, зауважили у виданні, під час дискусій деякі особи виразили стурбованість тим, що спорядження таких боєприпасів може викликати критику Вашингтона за постачання озброєння, яке начебто “може бути небезпечним для здоров’я та середовища”.

Військовий аналітик центру Rand Corporation Скотт Бостон розповів, що снаряд зі збідненим ураном “б’є, як товарний потяг”.

“Він дуже довгий та дуже щільний. Таким чином, він направляє велику кількість кінетичної енергії в певну точку масиву ворожої броні. Бої танк проти танка, видається, не дуже розповсюджені у цій війні. Але якщо це станеться, ми б хотіли, щоб українці виграли цей бій”, – сказав він.

Крім того, Білий дім все ще обговорює, чи надавати Україні іншу зброю, зокрема касетні боєприпаси. Це прохання України підтримують деякі офіційні особи Пентагону.

Варто зауважити що у березні цього року Велика Британія вирішила надавати Україні снаряди зі збідненим ураном.