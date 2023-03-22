22 березня в МЗС РФ заявили, що Москва “не залишить без відповіді” намір Великої Британії постачати Україні снаряди зі збідненим ураном. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що боєприпаси зі збідненим ураном є звичайним типом снарядів, відкинувши заяви РФ щодо "ескалації" як безпідставні.

Про це інформує AFP.

Сполучені Штати є найбільшим джерелом військової допомоги Збройним силам України, які відбиваються від російського вторгнення.

Проте, Кірбі зауважив, що США не передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Водночас наголосив, що цей тип снарядів був досліджений на предмет впливу на здоров’я людей.

Він наголосив, що це не радіоактивна загроза. Боєприпаси й близько не становлять ядерної загрози.

Це звичайний тип боєприпасів, який використовується, зокрема, завдяки своїм бронебійним можливостям. Отже, знову ж таки, якщо Росія особливо стурбована добробутом своїх танків і своїх солдатів-танкістів… вони можуть просто перевезти їх через кордон назад у Росія”, – порадив представник Білого дому.

Кірбі також розкритикував міноборони Росії за нагородження пілотів, причетних до катастрофи високотехнологічного військового безпілотника США над Чорним морем.

На відео Пентагону показано як російські реактивні літаки налітають на безпілотник і зіштовхуються з ним перед тим, як він розбився.

Я не знаю іншої армії у світі… яка б нагороджувала пілота за те, що він врізався в дрон. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інше визначення”, — зауважив він.

21 березня міністр оборони Великої Британії заявив, що Росія “навмисно намагається дезінформувати”, оскільки збіднений уран “є стандартним компонентом” для снарядів і не має нічого спільного з ядерною зброєю. Коментар міністерства надійшов після того, як Путін застеріг Велику Британію від постачання боєприпасів.

Своєю чергою, 22 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що постачання Лондоном боєприпасів зі збідненим ураном Україні стане кроком до подальшої ескалації конфлікту.

Окрім цього, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що “ризик ядерного конфлікту зараз досяг найвищого рівня за десятиліття”.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, збіднений уран використовується в боєприпасах, призначених для пробивання броні, оскільки він ті стають гострішими при ударі об ціль.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія планує постачати Україні снаряди зі збідненим ураном.