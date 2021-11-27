Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає декілька варіантів дій у випадку вторгнення РФ до України.

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Наразі США розглядають два основних варіанти розвитку подій у випадку вторгнення РФ до України.

По-перше, США розглядають можливість посилення оборонних можливостей України шляхом збільшення постачання засобів протиповітряної оборони та іншої військової допомоги, а також розширення санкцій проти Росії.

Але з іншого боку, США можуть шляхом “зниження ризику конфронтації з Москвою”, в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань, що проводяться США в Європі (наразі вони продовжують стимулювати критику з боку РФ).

Останній сценарій передбачає тимчасове припинення програм військової допомоги Україні.