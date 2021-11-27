Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
Наразі США розглядають два основних варіанти розвитку подій у випадку вторгнення РФ до України.
По-перше, США розглядають можливість посилення оборонних можливостей України шляхом збільшення постачання засобів протиповітряної оборони та іншої військової допомоги, а також розширення санкцій проти Росії.
Але з іншого боку, США можуть шляхом “зниження ризику конфронтації з Москвою”, в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань, що проводяться США в Європі (наразі вони продовжують стимулювати критику з боку РФ).
Останній сценарій передбачає тимчасове припинення програм військової допомоги Україні.
- Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг поділився темою, яка обговорюватиметься під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.
- 16 листопада Генсек НАТО Єнс Столтенберг також застеріг Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.