Сполучені Штати схиляються до надання Україні касетних боєприпасів. Офіційно оголосити про це можуть вже на початку липня.

Джерело: NBC News з посиланням на офіційних осіб США

Двоє співрозмовників підтвердили, що про надання касетних боєприпасів можуть оголосити вже на початку липня, тоді як третє джерело зазначило, що США розглядають можливість надання Україні вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM), але відмовилось повідомити будь-які терміни оголошення.

DPICM — це боєголовки класу “земля-земля”, які вибухають і розсіюють численні невеликі боєприпаси або бомби на великих територіях, завдаючи більш масштабних руйнувань, ніж окремі снаряди. Снаряди можуть бути фасонними зарядами, які проникають у броньовані машини, або вони можуть розбиватися, щоб бути більш небезпечними та смертоносними для персоналу.

Деякі правозахисні групи виступають проти їх використання через побоювання, що бомби, що не розірвалися, можуть вибухнути після бою, потенційно поранивши або вбивши цивільних.

Україна просила США про DPICM з минулого року, але ця ідея зустріла опір через міжнародну угоду, яка забороняє передачу, використання та накопичення зброї під назвою Конвенція про касетні боєприпаси.

США, Україна та Росія не підписали угоду, але підписали її понад 100 країн, зокрема багато союзників США.

США розробили касетні боєприпаси під час холодної війни, а пізніше накопичили їх велику кількість, термін придатності багатьох з яких зараз закінчується. Цього тижня двопартійна група членів Конгресу надіслала листа з проханням до адміністрації Байдена надати Україні «невикористаний величезний арсенал».

DPICM можуть стріляти з артилерійських систем, які США вже надали Україні.