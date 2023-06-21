21 червня в Комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США підтримали проєкт резолюції, який закликає адміністрацію президента Джо Байдена спорядити Україні ракети великої дальності ATACMS.

Джерело: “Голос Америки”

Члени комітету проголосували переважною більшістю. Проголосоване рішення дає змогу винести пропозицію на голосування у Конгрес.

Попри те, що резолюція не має обов’язкової сили, одначе, рішення зафіксує позицію Конгресу США, тож буде вагомим аргументом на користь передачі Україні далекобійних ракет ATACMS.

ATACMS є критично важливими для успіху України в контрнаступі. Вони мають радіус дії понад 300 кілометрів, що дозволяє українцям завдавати ударів по територіях, які зараз підконтрольні Росії”, – наголосив голова Комітету, республіканець Майкл Маккол.

Він також наголосив, що побоювання адміністрації Байдена стосовно ескалації конфлікту через використання ATACMS є помилковими. Та нагадав, що Велика Британія вже постачає Україні ракети Storm Shadow, дальність яких є аналогічною ATACMS.

Нам немає сенсу давати Україні допомогу в таких розмірах, щоб вони просто стікали кров’ю, але не перемогли”.

Своєю чергою, член комітету від демократів Грегорі Мікс заявив, що надання ракет наблизить перемогу України.

Відповідно до тексту проєкту резолюції, Палата представників закликає адміністрацію Байдена якнайшвидше постачити Україні необхідну кількість ракет ATACMS. Також проєкт закликає союзників і партнерів передати Україні далекобійні ракети.

Раніше стало відомо, що група членів Палати представників США знову закликають президента Джо Байдена відправити Україні ракети дальнього радіуса дії ATACMS.