Це був критичний поворотний момент, коли цієї неділі з'явилися новини про те, що США погодилися відправити в Україну ракетну батарею Patriot — то, чого президент України Володимир Зеленський протягом кількох місяців добивався, щоб посилити протиповітряну оборону своєї країни. Офіційні особи США підтвердили угоду, і найближчим часом очікується офіційне оголошення. Але деякі експерти передбачають, що ефективність системи обмежена, вбачаючи у постачанні певний "символізм".

Про це йдеться в огляді The Associated Press.

13 грудня американський телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента Байдена доопрацьовує плани щодо спорядження системи протиракетної оборони Patriot в Україну, про що може бути оголошено вже цього тижня. План Пентагону ще має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж його буде відправлено на підпис Байдену.

Patriot – це керована ракетна система класу “земля-повітря”, яка була вперше розгорнута в 1980-х роках і може вражати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності.

Кожна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи з вісьмома пусковими установками, які можуть утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів кожна, наземного радара, станції управління та генератора. Армія заявила, що зараз має 16 батальйонів Patriot. У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2018 рік зазначено, що ці батальйони керують 50 батареями, які мають понад 1200 ракет-перехоплювачів.

Американські батареї регулярно розгортаються по всьому світу. Крім того, Patriot також експлуатують або купують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн.

“Система Patriot є однією з найбільш широко використовуваних, надійних і перевірених систем протиракетної оборони, що можуть допомогти захистити Україну від балістичних ракет, які постачає Іран”, – сказав директор Проекту протиракетної оборони у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Том Карако.

Протягом багатьох років система Patriot і ракети постійно модифікувалися. Поточна ракета-перехоплювач для системи Patriot коштує приблизно 4 мільйони доларів, а пускові установки коштують близько 10 мільйонів доларів кожна, повідомляє CSIS у липневому звіті про протиракетну оборону. За такої ціни невигідно використовувати Patriot для збивання набагато менших і значно дешевших іранських безпілотників, які Росія купує та використовує в Україні.

“Вистрілити ракетою вартістю мільйон доларів по безпілотнику вартістю 50 000 доларів — це хибна пропозиція”, — зазначив полковник запасу морської піхоти у відставці та старший радник CSIS Марк Канчіан.

Батареї Patriot може знадобитися до 90 військовослужбовців для її експлуатації та обслуговування, і протягом кількох місяців США не хотіли надавати складну систему, тому що відправлення військ в Україну для її експлуатації не підходить для адміністрації Байдена.

Але були також побоювання, що розгортання системи спровокує Росію чи ризик того, що випущена ракета потрапить до Росії, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту. Зокрема 15 грудня російське МЗС попередило, що план США щодо спорядження Україні сучасних ракет ППО стане “ще одним провокаційним кроком з боку США”, що спричинить реакцію Москви.

За словами офіційних осіб, наполегливість українських лідерів та руйнування цивільної інфраструктури країни, зокрема й відключення електрики та тепла на тлі зими, зрештою подолали сумніви США щодо постачання Patriot.

Ключовою перешкодою буде навчання. Американські війська мають навчати українські сили тому, як використовувати та обслуговувати систему. Армійці, відряджені до батальйонів Patriot, проходять широку підготовку, щоб вміти ефективно виявляти мету, захоплювати її за допомогою радара та вести вогонь.

США навчали українські війська роботі з іншими складними системами озброєння, зокрема з високомобільними ракетними артилерійськими системами, відомими як HIMARS. У багатьох випадках їм вдавалося скоротити час навчання, виводячи українські війська на фронт за кілька тижнів. Офіційні особи відмовилися повідомити подробиці про те, скільки часу займе навчання і де саме воно проводитиметься.

Україна зіштовхується з цілою низкою російських погроз, і система Patriot хороша проти одних і безкорисна проти інших.

Один колишній військовий високопосадовець, знайомий із системою Patriot, сказав, що вона буде ефективна проти балістичних ракет малої дальності і є переконливим сигналом про підтримку США, але одна батарея не змінить хід війни.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, оскільки угоду з Україною ще не оприлюднено, зазначив, що одна батарея Patriot має велику дальність, але може охоплювати лише обмежену широку територію. Наприклад, Patriot можуть ефективно захистити невелику військову базу, але не можуть повністю захистити велике місто, як Київ. Вони могли забезпечити покриття лише для сегменту міста.

Patriot часто розгортаються як батальйони, що включає чотири батареї. Цього не буде у випадку з Україною, яка за словами офіційних осіб, отримає одну батарею.

Patriot має потужніший радар, який краще розрізняє цілі, ніж система С-300 радянських часів, яку використовували українці, але вона має обмеження.

Проте здатність Patriot націлюватися на деякі балістичні ракети та літаки потенційно може захистити Київ, якщо президент Росії Володимир Путін виконає свою постійну погрозу застосувати тактичну ядерну зброю.

Компанія Raytheon, що виробляє Patriot, заявляє, що з 2015 року вона брала участь у 150 перехопленнях балістичних ракет. Однак успішність Patriot неодноразово ставилася під сумнів. У звіті Рахункової палати уряду за 1992 рік йдеться про те, що не вдалося знайти доказів, що підтверджують повідомлення про те, що система досягла 70% успіху проти ракет “Скад” у війні в Перській затоці. У 2018 році успіх Саудівської Аравії у використанні Patriot проти ракет, випущених повстанцями-хуситами в Ємені, ставився під сумнів, коли з’явилися відеоролики про збої систем.

Проте, все ж крім можливостей Patriot, його розгортання — це велика заява про підтримку України.