Президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі системи Crotale можуть бути ефективними проти іранських дронів. Щодо надання американських систем протиповітряної оборони Patriot тривають перемовини.

Про це повідомив глава держави у Telegram-каналі.

Проти іранських дронів ефективні протиповітряна та протиракетна оборона. Стосовно систем Crotale проводили перемовини з президентом Франції Еманюелем Макроном.

“Вони (французькі системи Crotale, – ред.) ще не почали працювати. У нас є такі приклади з американськими партнерами – NASAMS, або з німецькими партнерами – IRIS-T. Ми боремося за системи, які залежать від рішення Італії і Франції. Це SAMPT. І інші зенітні установки – все це допоможе”, – сказав Зеленський.

За його словами, є держави, які можуть допомогти з їхнім наданням. Країни мають на озброєнні сучасні системи ППО і ПРО.

“І Patriot, які важливі для нас. Це інша дистанція, радіус відбиття. І радіус захисту, тому це дуже важливо”, – зазначив глава держави.

В інтерв’ю французьким каналам TF1 і LCI він додав, що особисто веде переговори щодо американських Patriot. Володимир Зеленський наголосив, що системи дуже потрібні українцям.

На питання щодо надання великої кількості систем Patriot президент відповів: “Процес йде”. Він “з великим позитивом” дивиться на можливість надання Україні Patriot.