Про це з посиланням на офіційних осіб США повідомляє Associated Press.
Сума допомоги значно менша, аніж у попередні рази, однак це зумовлено тим, що низка військових експертів прогнозують уповільнення бойових дій взимку.
Зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, схоже, уповільнює свою військову діяльність, щоб перегрупуватися та розпочати новий наступ, коли погода потеплішає.
Офіційні особи заявили, що новий пакет допомоги міститиме 80 000 боєзапасів для гаубиць і не розголошену кількість боєзапасів для артилерійської ракетної системи високої мобільності, відомої як HIMARS.
До нього також увійдуть системи протидії безпілотникам і протиповітряній обороні, а також більше HUMVEE, генераторів та іншого бойового обладнання.
- За інформацією ЗМІ, останніми місяцями українська влада просить США про надання ЗСУ касетних снарядів – зброї, яка заборонена для застосування у понад 100 країнах, але яку продовжує використовувати Росія. В адміністрації президента США Джо Байдена розглядають запит України.