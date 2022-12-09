Сполучені Штати нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на загальну суму 275 мільйонів доларів. До нього увійдуть велика кількість боєзапасів та високотехнологічні системи.

Про це з посиланням на офіційних осіб США повідомляє Associated Press.

Сума допомоги значно менша, аніж у попередні рази, однак це зумовлено тим, що низка військових експертів прогнозують уповільнення бойових дій взимку.

Зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, схоже, уповільнює свою військову діяльність, щоб перегрупуватися та розпочати новий наступ, коли погода потеплішає.

Офіційні особи заявили, що новий пакет допомоги міститиме 80 000 боєзапасів для гаубиць і не розголошену кількість боєзапасів для артилерійської ракетної системи високої мобільності, відомої як HIMARS.

До нього також увійдуть системи протидії безпілотникам і протиповітряній обороні, а також більше HUMVEE, генераторів та іншого бойового обладнання.