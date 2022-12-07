Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія намагається "заморозити" бойові дії в Україні на зиму, щоб підготувати свої сили до нового нападу на початку наступного року.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Столтенберга, на даний час немає умов для мирного врегулювання повномасштабної російсько-української війни.

“Умов (для переговорів – ред.) зараз немає, тому що Росія не продемонструвала жодних ознак участі в переговорах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України”, – сказав він.

Він додав, що лише Україна вирішуватиме, коли настав час для перемовин та на яких умовах вони відбуватимуться. Водночас Столтенберг наголосив, що більшість воєн, і російсько-українська теж, закінчиться саме за столом перемовин.

Столтенберг також закликав союзників по НАТО продовжувати надсилати зброю до Києва протягом зими, оскільки, як він попередив, Росія прагне “перерви” у боях, щоб підготуватися до весняного наступу.

“Те, що ми бачимо зараз, полягає в тому, що Росія намагається спробувати заморозити цю війну, принаймні на короткий проміжок часу, щоб вони могли перегрупуватися та відновити сили, і спробувати розпочати більший наступ наступної весни”, – сказав він.

Генсек НАТО додав, що парадокс ситуація полягає у тому, що “чим більше ми хочемо мирного рішення шляхом переговорів, яке гарантує перемогу України, тим терміновіше ми надаємо військову підтримку Україні”.

Варто зауважити, що нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен також попередив, що РФ може спробувати фальшиво зупинити війну в Україні, що не призведе до міцного миру, а лише “дозволить російським військам перегрупуватися і знову атакувати Україну”.