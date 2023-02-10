За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати допомагають Україні завдати ракетних ударів по російських цілях. Йдеться про те, що американські військовослужбовці надають координати для таких ударів.

Про це повідомляє The Washington Post.

У виданні зазначили, що за даними українських посадовців, ЗСУ майже ніколи не завдають удари HIMARS без детальних координат, які передають військовослужбовці США, котрі знаходять на території Європи..

Ця інформація, яку підтвердили троє українських посадовців та один американський посадовець, з’явилась після кількох місяців ураження силами України російських цілей — серед яких штаби, склади боєзапасів і казарми — на тимчасово окупованій українській території за допомогою високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, наданої США та іншої подібної високоточної зброї, таку як реактивна система залпового вогню М270.

Один високопоставлений український чиновник сказав, що ЗСУ майже ніколи не запускають сучасну зброю без конкретних координат, наданих військовослужбовцями США з бази в інших країнах Європи. Українські офіційні особи кажуть, що цей процес має дати Вашингтону впевненість щодо надання Києву зброї більшої дальності.

Високопоставлений чиновник США, який, як і інші, говорив на умовах анонімності через делікатність питання, визнав ключову роль Сполучених Штатів в кампанії та сказав, що допомога у націлюванні слугувала для забезпечення точності та збереження обмежених запасів боєзапасів для максимальної ефективності.

Він додав, що Україна не запитує схвалення Сполучених Штатів щодо того, аби завдати удару, і регулярно обстрілює російські війська з іншої зброї. За словами чиновника , Сполучені Штати надають координати та точну інформацію про націлювання виключно у ролі консультанта.

Удари, керовані GPS, відкинули російських армійців на полі бою та були відзначені як ключовий фактор у спробі Києва відбити майже річну російську атаку. Коли президент України Володимир Зеленський відвідав Білий дім у грудні, він вручив президенту США Джо Байдену військову медаль, яка була затверджена за заслуги командиром українського підрозділу HIMARS.

Це питання є чутливим для уряду США, який вважав себе невоюючим другом України, хоча Кремль неодноразово звинувачував Сполучені Штати та їхніх союзників по НАТО у веденні проксі-війни в Україні.

Високопоставлені чиновники Пентагону протягом кількох днів відмовлялися відповідати на запитання про те, чи надають вони координати для ударів і як, посилаючись на занепокоєння щодо оперативної безпеки. Натомість вони надали заяву, в якій підкреслюють обмеження американської участі.

Український чиновник загалом описав процес, як відбуваються скоординовані удари по цілях РФ. Він пояснив, що спершу ЗСУ визначають цілі та надають цю інформацію старшим командирам, які, своєю чергою, передають запит американським партнерам щодо точніших координат. За словами чиновника, американці не завжди надають запитувані координати, і в цьому випадку українські війська не ведуть вогонь.

Україна могла б завдавати удари без допомоги США, але оскільки Київ не хоче витрачати цінні боєзапаси та промахуватися, він зазвичай вирішує не завдавати ударів без підтвердження США, сказав чиновник, додавши, що до процесу немає жодних претензій.

Україна має пускові установки HIMARS і схожу зброю, реактивну систему залпового вогню M270, кожна з яких запускає ракету американського виробництва, яка летитьь на відстань близько 80 км.

Українські чиновники також шукали армійську тактичну ракетну систему, або ATACMS, боєприпас, який може запускатися з тієї ж пускової установки та долати до 450 км. Посадові особи адміністрації Байдена відмовилися надати цю зброю, запаси якої обмежені, і високопосадовці США розглядають її як ескалацію, яка може спровокувати Росію та втягнути Сполучені Штати безпосередньо у війну.

Водночас Київ пообіцяв, що не буде використовувати ракети більшої дальності для ударів через кордон всередині Росії.

Високопоставлений український чиновник стверджував, що українські військові зіткнуться з тими ж обмеженнями, що й зараз зі звичайними снарядами HIMARS, якщо вони отримають ATACMS, при цьому Україна все ще залежить від координат наданих США.

Начальник ракетних військ і артилерійської підготовки Збройних сил України генерал-майор Андрій Малиновський в жовтневому інтерв’ю The Washington Post повідомив, що західні союзники України підтвердили координати цілей перед контрнаступом у Харкові.

За його словами, партнери розробили процес, коли Україна отримала точні координати , щоб гарантувати, що вони не промахнуться за допомогою реактивних систем залпового вогню, оскільки швидкий контрнаступ застав російські війська неготовими. Інформація про націлювання також забезпечила обхідний шлях, коли російські глушники завадили розвідці безпілотників на полі бою, сказав Малиновський.