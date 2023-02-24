24 лютого Державний департамент разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та міністерством фінансів оголосили про надання Україні понад 10 мільярдів доларів фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

Переважна частина фінансової допомоги — 9,9 мільярда доларів — виділяють грантами через механізм Світового банку “Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності”.

Зазначається, що ці кошти мають вирішальне значення для України під час її захисту від Росії та забезпечать здатність українського уряду продовжувати задовольняти нагальні потреби своїх громадян, зокрема охорону здоров’я, освіту та служби екстреної допомоги.

Також у США виділять 250 мільйонів доларів на допомогу енергетиці України. Це допоможе забезпечити роботу шкіл, генератори для лікарень, а також опалення в будинках і притулках по всій Україні.

“Ця допомога доповнює 270 мільйонів доларів, які Сполучені Штати вже виділили на зміцнення енергетичної безпеки України протягом минулого року”, — зауважили в Держдепі.