США не готові передати Україні танки Abrams через технічні причини – WP

Про це повідомляє The Washington Post.

Один з американських чиновників на умовах анонімності повідомив виданню, що адміністрація Байдена продовжує виключати надання Україні бойових танків Abrams, які мають вагу 55 тонн та містять газотурбінний двигун, який поглинає паливо з великою швидкістю.

За словами посадовця, такі танки схильні до поломок та потребують великого досвіду обслуговування.

Танки Abrams настільки важкі, що колишнього президента США Дональда Трампа відмовили від планів використати їх на святкуванні Дня незалежності США 4 липня 2019 року у Вашингтоні, адже сталеві гусениці танка пошкодили б вулиці міста.

У ЗМІ зазначили, що Bradley, які США вже скоро можуть передати Україні, технічно не є танками, однак вони значно модернізують українські сухопутні війська.

БМП Bradley важить близько 28 тонн, пересувається на гусеницях, схожих на танкові і перевозить екіпаж із трьох осіб, усередині якого може розміститися до шести додаткових солдатів. Сполучені Штати мають тисячі транспортних засобів, і відправка невизначеної кількості в Україну не призведе до скорочення запасів у США.

Bradley не має такої вогневої потужності як 120-міліметрова гармата, встановлена на танку Abrams, однак БМП оснащений важкою бронею та низкою іншої зброї, зокрема 25-міліметровою ланцюговою гарматою та кулеметом М240. Швидкість Bradley до 56 км/год, що достатньо швидко, аби не відставати від танків Abrams .