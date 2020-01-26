Відповідний пост Дональд Трамп опублікував в твітері.

“Міністр закордонних справ Ірану говорить, що Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами, але хоче, щоб санкції були скасовані. Ні, спасибі!”, — написав Трамп, згадавши в пості телеканали FoxNews та One America News Network.

Аналогічний пост американський лідер опублікував перською мовою.

У відповідь на це голова міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф написав пост, в якому запропонував Трампу ознайомитися з позицією держави в цьому питанні, яку міністр напередодні виклав в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

“Дональду Трампу краще засновувати свої зовнішньополітичні коментарі та рішення на фактах, а не на заголовках FoxNews або його перських перекладачах. Щоб бути краще поінформованим, він може прочитати все моє інтерв’ю англійською мовою”, — написав він.

Ось фрагмент інтерв’ю, про яке написав Заріф:

Spiegel: Ви виключаєте можливість переговорів з США після вбивства Сулеймані? Заріф: Я ніколи не виключаю, що люди можуть змінити свій підхід та визнати реальність. Для нас не має значення, хто сидить в Білому домі. Важливим є те, як вони поводяться. Адміністрація Трампа може виправити своє минуле, скасувати санкції і повернутися за стіл переговорів. Ми все ще за столом переговорів. Вони — ті, хто пішов. США завдали великої шкоди іранському народу. Прийде день, коли їм доведеться це компенсувати. У нас багато терпіння.