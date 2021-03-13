Про це вона сказала під час брифінгу.
Псакі пояснила, що пріоритет політики нинішньої адміністрації з приводу поставки вакцин – спочатку зробити щеплення всьому американському населенню, після чого розподіляти залишок іншим країнам світу.
“У нашій країні щодня по 1400 осіб вмирають внаслідок зараження коронавірусом. Тому нам необхідно бути впевненими в тому, що американці мають доступ до найефективніших вакцин”, – сказала Псакі.
Вона зазначила, що адміністрація Білого дому не схвалила запит ні від однієї з країн світу на надання їм вакцин проти коронавірусу.
“Це не про Європу, а про наш фокус і наші пріоритети”, – сказала Псакі.
При цьому, компанії, які розробляють вакцини, мають право укладати договори на їх поставку з будь-якими країнами світу за ринковою вартістю.
У Центрі з контролю і профілактики захворювань повідомили, що вже було розподілено понад 123 мільйони доз вакцин, з яких для населення використовували 93,7 мільйона доз.
Майже 18% населення США, або 58,9 млн дорослих, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
Президент США Джо Байден раніше закликав американців продовжувати зберігати обережність та слідувати рекомендаціям Центрів з контролю та профілактики захворювань.
- 6 березня Сенат США проголосував за план президента Джо Байдена з боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Це пакет фінансової допомоги на суму 1,9 трлн доларів. Таким чином, політики реалізували перший пріоритет Білого дому.
- Президент США Джо Байден різко розкритикував губернаторів штатів Техас та Міссісіпі через те, що вони скасували вимогу стосовно обов’язкового носіння захисних масок.
- Очільниця Центру по контролю й профілактиці захворювань США (CDC) Рошель Валенська попередила щодо можливої четвертої хвилі захворюваності на COVID-19, закликавши населення вакцинуватися, а владу — не послаблювати карантинні обмеження.