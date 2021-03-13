Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США отримали багато запитів щодо надання вакцин проти коронавірусу від інших країн світу, але поки не планують розглядати їх.

Про це вона сказала під час брифінгу.

Псакі пояснила, що пріоритет політики нинішньої адміністрації з приводу поставки вакцин – спочатку зробити щеплення всьому американському населенню, після чого розподіляти залишок іншим країнам світу.

“У нашій країні щодня по 1400 осіб вмирають внаслідок зараження коронавірусом. Тому нам необхідно бути впевненими в тому, що американці мають доступ до найефективніших вакцин”, – сказала Псакі.

Вона зазначила, що адміністрація Білого дому не схвалила запит ні від однієї з країн світу на надання їм вакцин проти коронавірусу.

“Це не про Європу, а про наш фокус і наші пріоритети”, – сказала Псакі.

При цьому, компанії, які розробляють вакцини, мають право укладати договори на їх поставку з будь-якими країнами світу за ринковою вартістю.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань повідомили, що вже було розподілено понад 123 мільйони доз вакцин, з яких для населення використовували 93,7 мільйона доз.

Майже 18% населення США, або 58,9 млн дорослих, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Президент США Джо Байден раніше закликав американців продовжувати зберігати обережність та слідувати рекомендаціям Центрів з контролю та профілактики захворювань.