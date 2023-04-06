Про це повідомляє Financial Times із посиланням на слова чотирьох посадовців, які брали участь у переговорах.
Зазначається, що у минулому місяці Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО представив державам-членам пропозиції, де виклав “практичні й політичні” пропозиції щодо України.
Йдеться про пропозицію щодо нової декларації про відносини України з НАТО, яка б ґрунтувалася на заяві 2008 року про те, що країна “одного дня” стане членом Альянсу.
За даними джерел FT, цього тижня між міністрами закордонних справ країн НАТО у Брюсселі точилися активні дебати про те, що саме слід запропонувати Україні в оновленій декларації.
У відповідь на це, усі члени Альянсу погодилися, що вступ до НАТО не може обговорюватися серйозно, доки в Україні триває війна. Водночас зросла кількість прихильників ідеї запропонувати Україні “політичний шлях” до членства на саміті у Вільнюсі. Ймовірно, це “посилило б” відносини Альянсу та Україну.
Проте, за даними співрозмовників видання, США, а також Німеччина та Угорщина виступають проти цієї пропозиції.
За словами одного з джерел FT, попереду кілька тижнів “важких переговорів”, аби закрити розбіжності й сформулювати політичний результат.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що тиск на угорських законодавців не допоможе процесу вступу Швеції в НАТО.
- Сьогодні, 6 квітня, у литовському парламенті ухвалили резолюцію про офіційне запрошення Україні приєднатися до НАТО.
- У Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив, що потрібні механізми, які б “суттєво наблизили” Україну до членства в НАТО. Необхідно закріпити Україну в архітектурі безпеки, центром якої є альянс.