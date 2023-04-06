Сполучені Штати, Німеччина та Угорщина виступають проти намірів НАТО запропонувати Україні план політичного руху України на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на слова чотирьох посадовців, які брали участь у переговорах.

Зазначається, що у минулому місяці Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО представив державам-членам пропозиції, де виклав “практичні й політичні” пропозиції щодо України.

Йдеться про пропозицію щодо нової декларації про відносини України з НАТО, яка б ґрунтувалася на заяві 2008 року про те, що країна “одного дня” стане членом Альянсу.

За даними джерел FT, цього тижня між міністрами закордонних справ країн НАТО у Брюсселі точилися активні дебати про те, що саме слід запропонувати Україні в оновленій декларації.

У відповідь на це, усі члени Альянсу погодилися, що вступ до НАТО не може обговорюватися серйозно, доки в Україні триває війна. Водночас зросла кількість прихильників ідеї запропонувати Україні “політичний шлях” до членства на саміті у Вільнюсі. Ймовірно, це “посилило б” відносини Альянсу та Україну.

Проте, за даними співрозмовників видання, США, а також Німеччина та Угорщина виступають проти цієї пропозиції.

За словами одного з джерел FT, попереду кілька тижнів “важких переговорів”, аби закрити розбіжності й сформулювати політичний результат.