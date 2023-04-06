Про це повідомляє литовський мовник LRT.
Згідно з документом, Україну “необхідно запросити вступити в НАТО як державу-члена” на саміті НАТО у Вільнюсі, а також підписати протоколи про приєднання та розпочати процес ратифікації, тільки-но дозволять умови.
Зазначається, що це буде стратегічним рішенням НАТО щодо прагнення миру в Україні та Європі.
“Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо спростувати тезу про те, що Росія має право накласти вето на членство України. Ми думаємо, що Україна зробить свій внесок у нашу безпеку, зробить НАТО сильнішим”, — сказав голова парламентського комітету із закордонних справ Жигімантас Павільоніс.
Крім того, наголошується на необхідності посилити передову оборону та стримування в Балтійському регіоні й у всій східній частині НАТО.
В документі виклали прагнення щодо зобов’язань про витрати на оборону всіх держав-членів НАТО та прагнення домовитися про довгострокові інвестиції в оборонний потенціал та оборонну промисловість.
Зауважимо, що саміт країн НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Вперше Литва прийматиме 40 делегацій з країн-членів та партнерів альянсу.
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