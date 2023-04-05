У Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив, що потрібні механізми, які б "суттєво наблизили" Україну до членства в НАТО. Необхідно закріпити Україну в архітектурі безпеки, центром якої є альянс.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Рау пояснив, що зараз є пропозиція підвищити рівень взаємних відносин, створивши Раду Україна-НАТО та проводити циклічні засідання органу, аби він став форумом для обміну інформацією, оцінками, аналізу політичного характеру між НАТО та Україною.

За словами глави польського МЗС, з такою пропозицією усі погоджуються.

Водночас що стосується практичного виміру взаємовідносин, міністри закордонних справ НАТО мають обговорити це на неформальній зустрічі в Осло. Рішення планують ухвалити на саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що місце України в НАТО та Європейському Союзі, зазначивши, що саме українська армія нині є “щитом для Європи”.

Зауважимо, 4 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, вітаючи вступ до Фінляндії до НАТО, заявив, що найкращим способом гарантувати безпеку в Європі є приєднання до альянсу й України.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що союзники “єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.

Столтенберг зазначив, що у російського лідера Володимира Путіна немає найближчих планів щодо миру. Тому глава Альянсу закликав Захід підготуватися до постачання Києву військової допомоги протягом тривалого часу.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив високу оцінку “сталевому опору українського народу”, а також “безпрецедентної підтримки України” з боку держав–членів Альянсу. Він зауважив, що Путін хотів, аби “Альянс зменшився, проте досяг зворотного результату: НАТО розширюється”.

З початку повномасштабного вторгнення, Україна отримала за 2022 рік від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже $120 мільярдів.