Про це свідчать дані сайту worldometers.
Наразі в США внаслідок зараження коронавірусом померли 20 тисяч 86 пацієнтів. Тепер країна на першій позиції за кількістю смертей в результаті пандемії.
В Італії зараз близько 19,5 тисяч летальних випадків в результаті коронавірусної хвороби.
Також серед країн, де багато пацієнтів помирають від зараження COVID-19 – Франція та Іспанія. Там близько 14 тисяч і 16,3 тисяч, відповідно.
Минулої доби, 10 квітня, в США померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом COVID-19 – 2035.
- В Україні станом на ранок 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 311 нових випадків.