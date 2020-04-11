Про це свідчать дані сайту worldometers.

Наразі в США внаслідок зараження коронавірусом померли 20 тисяч 86 пацієнтів. Тепер країна на першій позиції за кількістю смертей в результаті пандемії.

В Італії зараз близько 19,5 тисяч летальних випадків в результаті коронавірусної хвороби.

Також серед країн, де багато пацієнтів помирають від зараження COVID-19 – Франція та Іспанія. Там близько 14 тисяч і 16,3 тисяч, відповідно.

Минулої доби, 10 квітня, в США померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом COVID-19 – 2035.