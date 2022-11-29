За інформацією ЗМІ 29 листопада державний секретрар США Ентоні Блікен оголосить про надання Україні допмоги на віднолення енергосистеми, яка постражадала після низки ракетних атак росіян.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що про надання допомоги Україні Блінкен оголосить у Бухаресті (Румуні), куди він прибув ввечері 28 листопада для зустрічі з союзниками по НАТО та міністрами закордонних справ країн-учасниць G-7.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав деяким дипломатам НАТО, які відвідали Київ 28 листопада, що трансформатори є найбільшим елементом енергетичної інфраструктури країни, який потребує відновлення.

Американський чиновник, який поінформував журналістів на умовах анонімності, сказав, що Вашингтон працює з американськими комунальними службами та постачальниками апаратного забезпечення, а також з європейськими країнами, щоб знайти обладнання, яке може допомогти відновити станції високовольтної передачі, пошкоджені російськими ракетними ударами.

Блінкен використає сьогоднішню зустріч нової координаційної групи з питань енергетики, до якої входять G7 та інші країни, щоб “розгорнути частину того, що Сполучені Штати змогли мобілізувати, і повідомити про наші плани доставити це обладнання в Україну якомога швидше в найближчі кілька тижнів”, сказав посадовець.

Водночас він не уточнив, у якій формі буде допомога та скільки вона коштуватиме.

Вашингтон також заохочує інші країни зробити те саме, щоб Київ міг запобігти відключенню світла, яке залишає мільйони людей у ​​темряві та без опалення в умовах мінусової температури.

Москва намагалася позбавити електроенергії цивільне населення України, завдаючи ударів по підстанціях, сказав посадовець, додавши, що вони коштують мільйони доларів і є вразливими перед іранськими дронами-камікадзе, які застосовує РФ.

“Вони (підстанції – ред.) просто неба, вони не в будівлях, їх дуже важко захистити”, — резюмував американський посадовець.