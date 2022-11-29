Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що про надання допомоги Україні Блінкен оголосить у Бухаресті (Румуні), куди він прибув ввечері 28 листопада для зустрічі з союзниками по НАТО та міністрами закордонних справ країн-учасниць G-7.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав деяким дипломатам НАТО, які відвідали Київ 28 листопада, що трансформатори є найбільшим елементом енергетичної інфраструктури країни, який потребує відновлення.
Американський чиновник, який поінформував журналістів на умовах анонімності, сказав, що Вашингтон працює з американськими комунальними службами та постачальниками апаратного забезпечення, а також з європейськими країнами, щоб знайти обладнання, яке може допомогти відновити станції високовольтної передачі, пошкоджені російськими ракетними ударами.
Блінкен використає сьогоднішню зустріч нової координаційної групи з питань енергетики, до якої входять G7 та інші країни, щоб “розгорнути частину того, що Сполучені Штати змогли мобілізувати, і повідомити про наші плани доставити це обладнання в Україну якомога швидше в найближчі кілька тижнів”, сказав посадовець.
Водночас він не уточнив, у якій формі буде допомога та скільки вона коштуватиме.
Вашингтон також заохочує інші країни зробити те саме, щоб Київ міг запобігти відключенню світла, яке залишає мільйони людей у темряві та без опалення в умовах мінусової температури.
Москва намагалася позбавити електроенергії цивільне населення України, завдаючи ударів по підстанціях, сказав посадовець, додавши, що вони коштують мільйони доларів і є вразливими перед іранськими дронами-камікадзе, які застосовує РФ.
“Вони (підстанції – ред.) просто неба, вони не в будівлях, їх дуже важко захистити”, — резюмував американський посадовець.
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