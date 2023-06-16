Повідомляє посольство США в Україні

Гуманітарна допомога США включає їжу, безпечну питну воду, послуги захисту, освіту, юридичну допомогу, притулок, медичне обслуговування тощо.

Обсяг всієї гуманітарної допомоги від США для України у 2023 році перевищує 605 мільйонів доларів США. З лютого 2022 року Сполучені Штати надали понад $2,1 млрд гуманітарної допомоги для народу України.

“Допомога США спрямована на посилення загальної безпеки України, економічного відновлення, енергетичної безпеки та здатності впоратися з гуманітарною кризою, спричиненою війною Росії. Ми вітаємо внески інших донорів у відповідь на цю кризу та закликаємо ще більше донорів щедро підтримувати серйозні гуманітарні потреби в Україні” – повідомили у посольстві США.