Повідомляє ДСНС України

Громади Лаксенбург та Вінер-Нойдорф округу Мьодлінг Республіки Австрія допомогли українським рятувальникам та надали надувні човни, навісні двигуни, рятувальні жилети, мотопомпи, насоси, пожежні рукави та інше. 

За сприяння Посольства України в Австрії, гуманітарна допомога вже прибула на Закарпаття, а звідти незабаром дістанеться Херсонщини. 

  • Австрія передала гуманітарну допомогу українським рятувальникам

    Фото: ДСНС України

  • Австрія передала гуманітарну допомогу українським рятувальникам

    Фото: ДСНС України

Австрія передала гуманітарну допомогу українським рятувальникам // 2 фото