Повідомляє ДСНС України
Громади Лаксенбург та Вінер-Нойдорф округу Мьодлінг Республіки Австрія допомогли українським рятувальникам та надали надувні човни, навісні двигуни, рятувальні жилети, мотопомпи, насоси, пожежні рукави та інше.
За сприяння Посольства України в Австрії, гуманітарна допомога вже прибула на Закарпаття, а звідти незабаром дістанеться Херсонщини.
Австрія передала гуманітарну допомогу українським рятувальникам // 2 фото
- Уряд Австрії надасть один мільйон євро Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.
- Уряд Австрії вирішив виділити 2 млн євро для розмінування українських земель. Кошти спрямують на закупівлю відповідного обладнання.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Австрія заморозила російських активів на майже два мільярди євро.