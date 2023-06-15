Австрія передала гуманітарну допомогу українським рятувальникам

Територіальні громади Австрії передали херсонським рятувальникам спеціалізоване обладнання для ліквідації підтоплень та порятунку людей.

Повідомляє ДСНС України

Громади Лаксенбург та Вінер-Нойдорф округу Мьодлінг Республіки Австрія допомогли українським рятувальникам та надали надувні човни, навісні двигуни, рятувальні жилети, мотопомпи, насоси, пожежні рукави та інше.

За сприяння Посольства України в Австрії, гуманітарна допомога вже прибула на Закарпаття, а звідти незабаром дістанеться Херсонщини.