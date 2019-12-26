Про це повідомляється на сторінці посольства в Twitter.
“Як і наші українські та інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України“, – сказано в заяві.
Нагадаємо, в лютому 2019 року російська сторона заявила про те, що планує у вересні відкрити продаж на перший пасажирський поїзд, який пройде через Кримський міст 8 грудня. У листопаді в Криму почали продавати квитки на потяги Керченським мостом у Росію.
- У понеділок, 23 грудня, відбувся запуск залізничного сполучення. Представництво Президента України в Криму засудило дії російської сторони, а також візит президента РФ Володимира Путіна на півострів, який відбувся без узгодження.
- ООН виступила на підтримку України в питанні відкриття жд-сполучення між Росією та незаконно анексованим Кримом.