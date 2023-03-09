США отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить «Роснефти»

Сполучені Штати Америки отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії "Роснефть", вартість якого перевищує 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства юстиції США.

У Мін’юсті США повідомили, що окружний суд США Східного округу Нью-Йорка санкціонував конфіскацію на підставі порушень експортного контролю та санкцій проти Росії.

Західні санкції проти РФ внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну, які почали запроваджувати з лютого 2022 року, перешкоджали світовій торгівлі та ускладнили фінансові можливості російських нафтових компаній. Генеральний директор “Роснефти” Ігор Сєчин, соратник президента Росії Володимира Путіна, також потрапив під санкції США.

За даними міністерства юстиції США, відтоді, як санкції набули чинності, літаки Boeing 737-7JU американського виробництва щонайменше сім разів залишали територію Росії та поверталися туди.

“Порушивши експортний контроль міністерства торгівлі, “Роснефть” перетворила свій літак на контрабанду”, – заявив представник міністерства юстиції Ендрю Адамс.

Зазначається, що реактивний літак Boeing востаннє був у Сполучених Штатах у березні 2014 року та, як вважають у відомстві, зараз він перебуває в Росії або прямує до чи з РФ.

“Цей примусовий захід демонструє, що російським компаніям і олігархам, які відверто ухиляються від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами у відповідь на невиправдану війну проти народу України, доводиться платити певну ціну”, – заявив генпрокурор США Бреон Піс.

Зауважимо, що попри санкції, російські авіаперевізники продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing. До повномасштабного вторгнення в Україну вони використовували 544 таких літаки.

За даними видання Bloomberg, російські авіакомпанії літають переважно на літаках Airbus та Boeing, яким заборонено вести бізнес у Росії. І понад 40% цих літаків належали іноземним лізинговим компаніям, які вимагали повернути своє майно.

Проте і через рік широкомасштабної війни російські перевізники все ще експлуатують 467 літаків Airbus і Boeing, порівняно з 544, які вони експлуатували рік тому.

Хоча російські авіакомпанії скасували польоти до США, Західної Європи та її країн-союзників, вони збільшили кількість послуг до Таїланду, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також колишніх радянських республік, таких як Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Відтак, зараз вони здійснюють близько 1100 щоденних внутрішніх рейсів, що приблизно на 15% менше, ніж рік тому.

У виданні зазначили, що на тлі санкцій цільові галузі РФ знаходять обхідні шляхи або звертаються до інших партнерів. А для того, аби зберегти свій авіаційний сектор, Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном та закликав перевізників перереєструвати їх у Росії.

Таким чином, більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої придатності.