За інформацією ЗМІ, у Білому домі схвалюють удари України по військових складах Росії у Криму, який було окуповано ще у 2014 році. Зазначається, що атаки у Криму - це чесна гра для України.

Про це повідомляє Politico.

Нещодавно CNN повідомив, що вибухи у Криму минулого тижня і знищення літаків на аеродромі у Новофедорівці – це справа рук України, хоча офіційно ніхто з українських посадовців не підтвердив причетність Києва до вибухів на півострові.

Однак в нещодавньому інтерв’ю Голосу Америки міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не виключає ударів по окупованій території зі зброї, наданої США.

“Якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де перебуває ворог, то, відповідно, у нас немає таких обмежень”, — сказав він, наголосивши, що жодних обстрілів в межах законодавчо визнаних кордонів України не буде.

Один з високопосадовців адміністрації Джо Байдена сказав, що США підтримують удари по Криму, якщо Київ вважатиме їх за потрібне.

“Звичайно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали, призначено для цілей самооборони. Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною”, – сказав він.

На запитання, чи вважають у Білому домі Крим українською територією, представник адміністрації Байдена заявив, що “Крим – це Україна”.

Один українських посадовців, на умовах анонімності повідомив, що цей меседж США дійшов до Києва.

Позиція Вашингтона залишається незмінною у питанні обстрілів по об’єктах на території РФ, оскільки Байден побоюється, що може призвести до Третьої світової війни.

А оскільки Крим у Білому домі визнають територією України – це означає, що атак на півострові, ймовірно, буде ще більше.