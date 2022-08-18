Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна сподівається на те, що нова стратегія ударів по основних військових цілях у глибині окупованої Росією території унеможливить здатність російських військ утримувати лінію фронту перед можливим контрнаступом України.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами Олексія Резнікова, ЗСУ бракує зброї та боєприпасів, необхідних для повномасштабного наземного наступу, щоб відвоювати територію, яку захопили росіяни. Проте він сказав, що очікує, що врешті-решт буде поставлено достатню кількість зброї відповідно до зобов’язань, які взяли на себе західні партнери України.

“Ми використовуємо стратегію, щоб знищити їхні запаси, знищити їхні склади, зруйнувати їхні штаби, командирські приміщення. Це наша відповідь на їхню тактику “м’ясорубки”, – розповів міністр оборони України.

Також він додав, що саме з цією метою Україна активує “сили опору” під командуванням українських військ спеціального призначення для здійснення атак далеко за російськими лініями. Сили були сформовані у січні відповідно до закону, ухваленого минулого року, і останніми тижнями активізувалися на території України, яку контролюють російські окупанти.

У повідомленні зазначається, що вибухи на окупованому Росією Кримському півострові за останній тиждень привернули увагу до нової стратегії та до ролі українських військ спеціального призначення у їх реалізації. Українські чиновники на умовах анонімності повідомили The Washington Post, що ці сили відповідальні за вибухи у Криму на російській авіабазі минулого тижня та на складі боєприпасів і авіабазі у вівторок.

Натомість Резніков підтримав офіційну позицію українського уряду про те, що Україна не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибухів, які сталися у Криму. Проте він зазначив, що удари по подібних цілях є частиною нинішньої військової стратегії ЗСУ, але Україні не вистачає систем озброєння з радіусом дії, щоб досягати цілей у Криму з підконтрольної Україні території.

Крим є основним маршрутом постачання Росії зброї та боєприпасів, які надходять до лінії фронту через південну частину України, яку окупували російські війська в перші дні вторгнення.

За словами Олексія Резнікова, Крим також використовується як база для бойових літаків, які завдають ракетних ударів по українських містах, що робить його дійсною військовою ціллю.

“У росіян повні склади боєприпасів у Криму і вони доставляють їх на південь України, материкову частину. Тому нам потрібно їх знищити, перерізати їхні логістичні лінії”, – наголосив міністр оборони України.

Також він додав, що ведення бойових дій у Криму ще більше ускладнить здатність Росії підтримувати військові дії на півдні України, зокрема в Херсонській області, яка, за словами України, стане першою метою контрнаступу. Завдяки HIMARS вже вдалося перервати російські лінії постачання до міста Херсон, яке залежить лише від трьох мостів через річку Дніпро, які протягом останніх тижнів зазнали інтенсивного обстрілу високоточними ракетними системами.