Російські окупанти встановили контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст у Криму. Вони перевіряють документи та автівки охочих виїхати.

Про це повідомили в КримSOS.

За словами координатора руху Дениса Савченка, окупаційна влада перевіряє тих, хто покидає півострів. Вони перевіряють документи, автівки та особисті речі.

Він додав, що близько 38 тисяч автомобілів вирушили з тимчасово окупованого півострова на територію Росії. Підвищений трафік зафіксували після вибухів 16 серпня.

Минулого разу було приблизно 37 тисяч автомобілів, які виїжджали з території Кримського півострова. Це сталося після вибухів у Новофедорівці.