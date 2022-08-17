Про це повідомили в КримSOS.
За словами координатора руху Дениса Савченка, окупаційна влада перевіряє тих, хто покидає півострів. Вони перевіряють документи, автівки та особисті речі.
Він додав, що близько 38 тисяч автомобілів вирушили з тимчасово окупованого півострова на територію Росії. Підвищений трафік зафіксували після вибухів 16 серпня.
Минулого разу було приблизно 37 тисяч автомобілів, які виїжджали з території Кримського півострова. Це сталося після вибухів у Новофедорівці.
- Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян.
- У відомстві наполягали, що детонація на складі боєзапасів у селі Майське сталось внаслідок “загоряння”. Однак через декілька годин міноборони РФ заявило, що вибухи у Криму – це “диверсія”.
- Внаслідок вибухів на складі боєзапасів у селі Майське було пошкоджено залізницю у Джанкойському районі. Окупаційна “влада” Криму вже повідомила, що рух потягів між півостровом та РФ на цій ділянці доведеться змінити.
- У Криму окупаційна адміністрація підтвердила детонацію боєзапасів на складі у районі села Майське (Джанкойський район). У міноборони РФ причиною детонації назвали “загоряння на території тимчасового складу боєзапасів”.
- У Криму стався вибух на військовій авіабазі. На об’єкті у селищі Гвардійське – клуби чорного диму.