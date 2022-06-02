За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть нести до 8-ми ракет Hellfire.

Про це з посиланням на три анонімні джерела повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Зазначається, що рішення щодо продажу Україні безпілотників вже декілька тижнів обговорюють у Пентагоні. Однак є ризик, що в останню хвилину Конгрес США заблокує цю угоду.

На сьогодні Україна, у протистоянні з російськими окупантами, використовує декілька типів БпЛА з системою малої дальності. Зокрема AeroVironment (AVAV.O) RQ-20 Puma AE і турецький Bayraktar-TB2.

Та безпілотник Grey Eagle є сучасним БпЛА, який може літати понад 30-ть годин та збирати великий об’єм даних для розвідувальних цілей. Grey Eagle також можна оснащувати потужними ракетами Hellfire (до 8-ми ракет в одному безпілотнику).

За даними джерел, найближчими днями адміністрація Байдена повідомить Конгрес США про намір продати Grey Eagle Україні. Опісля про це буде оголошеного публічно.

Reuters відправив запит до Білого дому, щоб підтвердити чи спростувати інформацію щодо продажу безпілотників. Білий дім запит ЗМІ перенаправив Пентагону, однак в міноборони США відповіли, що їм “немає чого оголошувати”.

Водночас за даними джерела Reuters, з нещодавно ухвалених $40 мільярдів допомоги, частина коштів передбачена для можливого продажу та підготовки БпЛА.