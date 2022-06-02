Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Як зауважив британський міністр, Україні нададуть чергову партію озброєння, щоб допомогти захистись від російської агресії.
Воллес уточнив, що Київ отримає пускові установки М270, які можуть вражати цілі на відстані близько 80 км. Він наголосив, що завдяки такому озброєнню українські захисники “значно підвищать свої можливості”.
Також він додав, що цей крок, надати Україні високомобільні артилерійську ракетну систему HIMARS, був “тісно узгоджений” зі США.
“Велика Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у забезпеченні українських героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною для захисту їх країни”, – наголосив Воллес.
За його словами, з огляду на те, як змінюється тактика РФ у цій війні, повинна змінюватись і підтримка України.
“Ці високоздатні MLRS дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання Росією далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста”, – сказав Бен Воллес.
Він резюмував, що спершу українські військові пройдуть курс навчання, як правильно користуватись пусковими установками, аби максимально ефективно використовувати їх на полях бою.
- Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня оголосив про передачу Україні озброєння та техніки на $700 мільйонів. Це вже одинадцяте вилучення, котре є частиною додаткових асигнувань у розмірі $40 мільярдів.
- Також повідомлялось, що Україна та Польща посилюють двостороннє партнерство. Сьогодні на міжурядових консультаціях за участі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького було укладено низку двосторонніх документів, зокрема угоду про створення спільного підприємства з виготовлення зброї.
- Окрім цього, українські захисники освоюють британські бронемашини тактичної підтримки Wolfhound. Транспортні засоби передали в межах оборонної допомоги.