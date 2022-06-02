Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес повідомив, що Велика Британія передасть Україні ракетні системи залпового вогню (MLRS), дальність пострілу яких становить близько 50 миль (близько 80 км).

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як зауважив британський міністр, Україні нададуть чергову партію озброєння, щоб допомогти захистись від російської агресії.

Воллес уточнив, що Київ отримає пускові установки М270, які можуть вражати цілі на відстані близько 80 км. Він наголосив, що завдяки такому озброєнню українські захисники “значно підвищать свої можливості”.

Також він додав, що цей крок, надати Україні високомобільні артилерійську ракетну систему HIMARS, був “тісно узгоджений” зі США.

“Велика Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у забезпеченні українських героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною для захисту їх країни”, – наголосив Воллес.

За його словами, з огляду на те, як змінюється тактика РФ у цій війні, повинна змінюватись і підтримка України.

“Ці високоздатні MLRS дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання Росією далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста”, – сказав Бен Воллес.

Він резюмував, що спершу українські військові пройдуть курс навчання, як правильно користуватись пусковими установками, аби максимально ефективно використовувати їх на полях бою.