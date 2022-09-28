Сполучені Штати посилюють розвідку та спостереження за Росією після ядерних погроз президента РФ Володимира Путіна. Водночас Вашингтон побоюється, що перші ознаки можливого нападу можуть з'явитися надто пізно.

Про це повідомляє Politico.

Кілька офіційних осіб Сполучених Штатів повідомили, що розвідувальні служби США та їхніх союзників активізують зусилля з виявлення будь-яких російських військових дій або повідомлень, які можуть сигналізувати про те, що Путін віддав наказ про використання ядерної зброї в Україні.

Водночас джерела попередили, що ознаки готовності Кремля застосувати ядерну зброю можуть з’явитись надто пізно.

Більшість російських літаків, окрім звичайних ракетних установок, також можуть нести тактичну ядерну зброю. Ця зброя розроблена для більш цілеспрямованого використання на полі бою, ніж стратегічна ядерна зброя, така як міжконтинентальні балістичні ракети, які видають контрольні сигнали, коли їхні підрозділи приведені в бойову готовність або зібрані на навчаннях.

Тобто, якщо Путін або його командири не захочуть, щоб світ дізнався заздалегідь про застосування Росією тактичної ядерної зброї, США можуть ніколи не дізнатися, у який момент російські сили замінять звичайні боєприпаси на тактичні ядерні боєголовки.

Ця загроза стає дедалі серйознішою на тлі намагань армії РФ відновити бойову міць та зниження популярності Путіна після того, як він оголосив про часткову мобілізацію в Росії.

“Ми стежимо за цим уважніше”, — сказав на умовах анонімності посадовець уряду США, який має доступ до розвідданих про ядерні сили та стратегію Москви.

За його словами, щоб знати про плани Росії, США та союзники посилили розвідку у повітрі, космосі та кіберпросторі. Також Захід почав частіше звертатись до даних комерційних супутників для знімання Землі, щоб аналізувати дії російських підрозділів, які можуть отримати наказ готуватись до ядерного удару.

Іншим фокусом за межами України є російський Калінінград, розташований між Польщею та Литвою, де Кремль встановив системи зброї подвійного призначення та гіперзвукові ракети.

Минулого тижня вебсайти радарів відстеження польотів показали кілька літаків електронного спостереження RC-135 Rivet Joint ВПС США, які кружляли навколо міста, нібито збираючи дані. За останні кілька років Росія модернізувала свої ракетні сховища в Калінінграді, викликаючи побоювання щодо потенційного ядерного накопичення на цій території.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому Путін робив завуальовані згадки про те, що він може вдатися до застосування ядерної чи хімічної зброї, щоб змінити хід війни або якщо сама Росія опиниться під загрозою.

Однак минулого тижня ці погрози стали сміливішими, коли він заявив, що готовий “використати всі доступні нам засоби”, зокрема “різну зброю знищення”, наголосивши, що “не блефує”.

У відповідь Сполучені Штати попередили про “катастрофічні наслідки”, навмисне не пояснивши, якими будуть ці наслідки.

“Ми повідомили росіянам, якими будуть наслідки, але ми були обережні в тому, як говоримо про це публічно, тому що з нашої точки зору ми хочемо сформулювати принцип, що будуть катастрофічні наслідки, але не хочемо брати участь у риторичній грі око за око”, – заявив у 25 вересня радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Вже 26 вересня Кремль заявив, що вів “спорадичні” переговори зі Сполученими Штатами щодо ядерних питань, що розглядалося як потенційна спроба пом’якшити напружену ситуацію. Заступник міністра закордонних справ Росії також намагався применшити останню риторику Путіна, наполягаючи на тому, що Росія не планує використовувати ядерну зброю.

Однак 27 вересня експрезидент РФ Дмитро Медведєв зробив іншу, більш явну ядерну погрозу.

“Уявімо, що Росія змушена застосувати найстрашнішу зброю проти українського режиму, який вчинив широкомасштабний акт агресії, небезпечний для існування нашої держави. Я вважаю, що НАТО не буде прямо втручатись у конфлікт навіть за такого сценарію. Демагоги за океаном і в Європі не загинуть у ядерному апокаліпсисі”, – заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. у дописі в Telegram.

Речник Стратегічного командування США сказав, що група “завжди на сторожі та готова реагувати в разі потреби”.

“На цей час ми не бачили жодних доказів того, що Росія використовуватиме ядерну зброю. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, але на цей момент ми не бачимо жодної причини коригувати нашу власну ядерну позицію”, — сказав підполковник. Джошуа Келсі.

Проте отримати глибокі дані про будь-яку російську атаку, яка готується, за визначенням було б важким завданням. Близько двох десятків російських систем зброї можуть доставляти як звичайну вибухівку, так і ядерні боєголовки малої потужності, сказав перший чиновник США.

За публічними оцінками, Росія має понад 1900 тактичних ядерних боєголовок, які також називають нестратегічною ядерною зброєю.

“Це все, від крилатих ракет до ядерних торпед, гравітаційних бомб і балістичних ракет середньої дальності. Різні речі”, – – сказав чиновник.

Водночас він додав, що розвідувальні служби впевнені, що Росія не ризикне розпочати повну ядерну війну, здійснивши масований напад на Україну чи країни НАТО.

“Вони ніколи не застосують стратегічну ядерну зброю. Вони ніколи не запустять міжконтинентальні балістичні ракети або бомбардувальник, оснащений боєголовками мегатонного класу. Що вони зроблять, так це використають зброю малої дальності. У них є боєголовки, які ми називаємо мікроядерними, з вибуховою потужністю від десятків до сотень тонн”, – сказав посадовець США.

В останні місяці високопосадовці розвідки посилили свої застереження щодо зростаючої залежності Росії від тактичної ядерної зброї у своїй військовій стратегії.

Авріл Хейнс, директорка національної розвідки, у лютому повідомила Конгресу, що Росія “розширює та модернізує свій великий, різноманітний і сучасний набір нестратегічних систем, які здатні доставляти ядерні або звичайні боєголовки”.

Американські військові командири та експерти з розвідки сподіваються, що першою ознакою того, що Росія вирішила застосувати ядерну зброю в Україні, не буде грибна хмара.

“Адміністрація витратила дуже багато часу протягом усього процесу війни в Україні, розповідаючи про те, наскільки добре вони розуміли, що планує Росія, а потім, що Росія збирається робити, коли почнеться війна”, — сказав колишній високопоставлений чиновник Ради національної безпеки. який досі консультує Стратегічне командування США.

За його словами, дані, які зібрала адміністрація, свідчать про застосування різноманітних інструментів збору розвідданих, починаючи від людей-шпигунів і закінчуючи технікою підслуховування, щоб визначити, чи було віддано такий наказ або які саме російські підрозділи, які, як вважають, мають підготовку до ядерної зброї, могли його виконувати.

Але надзвичайно складним є те, що Росія має 23 різні системи озброєнь подвійного призначення, багато з яких вона використовує в Україні.

“Якщо росіяни мають це у своєму арсеналі як звичайну зброю, ви можете бути досить упевненими, припускаючи, що він має ядерну боєголовку, яка йде разом з нею. Майже кожна зброя, яку мають росіяни, здатна нести ядерну зброю. Якщо це артилерійська система, якщо це система протиповітряної оборони, якщо це торпеда, якщо це крилата ракета, з нею може бути ядерна зброя”, – сказав один з посадовців США.

Як приклад у США привели систему балістичних ракет малої дальності “Іскандер”, яка може стріляти як звичайними, так і ядерними боєголовками.

Однак, хоча б незначні ознаки готовності РФ застосувати ядерну зброю можуть існувати. До прикладу, певні підрозділи почнуть поводитись нестандартно.

“Ми можемо подумати, що це трохи відрізняється від того, як вони зазвичай працюють. Вони надсилають один підрозділ, але забирають усіх інших. Це дійсно інше. Це дивно”, – окреслив один із можливих сценаріїв урядовець.

Інші вважають, що режим Путіна може телеграфувати про свої наміри сподіваючись отримати дипломатичний вплив.

“Я думаю, що росіяни, якщо вони готуються це зробити, намагатимуться це сигналізувати. Вони б показово організували вихід ядерних снарядів зі спецсховищ. Вони нам натякнули б, що вони переміщують боєприпаси з центральних сховищ до вогнепальних підрозділів”, — сказав Франклін Міллер, колишній ветеран Пентагону та чиновник Ради національної безпеки з ядерної політики в адміністрації Джорджа Буша.

Міллер, який зараз є консультантом у The Scowcroft Group, додав, що “теоретично ви можете побачити, як вони завантажують зброю в літак або особливу діяльність навколо пускової установки ракет середньої дальності”. Однак він вважає, що “це менш ймовірно”.

За іншим сценарієм про застосування Росією ядерної зброї США дізнаються лише за “мізерні хвилини” до цього застосування, додав Міллер.

Колишній високопосадовець NSC також погодився, що росіяни “можуть захотіти, щоб ми побачили деякі з цих речей”.

Однак інший чиновник США вважає, що навряд чи Кремль сигналізуватиме про застосування тактичної ядерної зброї.