У Пентагоні заявили, що виступають за повну ліквідацію всієї ядерної зброї у світі, проте зазначають, що є речі, які цьому перешкоджають.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США з посиланням на слова заступник міністра оборони США Коліна Халя під час виступу в ООН.

За його словами, обставини у сфері безпеки заважають прогресу у досягненні цілей договору про нерозповсюдження ядерної зброї: “Попри проблеми в чинній ситуації в галузі безпеки, Сполучені Штати продовжуватимуть взаємодію з іншими державами, які мають ядерну зброю, де це можливо, для зниження ядерних ризиків, і ми робитимемо це з реалістичними очікуваннями”, — зазначив він.

Заступник сказав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну та ядерні загрози з боку РФ заважають ядерному роззброєнню.

У повідомленні також йшлося, що на питання нерозповсюдження ядерної зброї впливає модернізація та розширення своєї ядерної зброї Китаєм, розроблення ядерної зброї Іраном та підготовка нового ядерного випробування Північною Кореєю.