Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США з посиланням на слова заступник міністра оборони США Коліна Халя під час виступу в ООН.
За його словами, обставини у сфері безпеки заважають прогресу у досягненні цілей договору про нерозповсюдження ядерної зброї: “Попри проблеми в чинній ситуації в галузі безпеки, Сполучені Штати продовжуватимуть взаємодію з іншими державами, які мають ядерну зброю, де це можливо, для зниження ядерних ризиків, і ми робитимемо це з реалістичними очікуваннями”, — зазначив він.
Заступник сказав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну та ядерні загрози з боку РФ заважають ядерному роззброєнню.
У повідомленні також йшлося, що на питання нерозповсюдження ядерної зброї впливає модернізація та розширення своєї ядерної зброї Китаєм, розроблення ядерної зброї Іраном та підготовка нового ядерного випробування Північною Кореєю.
- Раніше народний депутат України від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко виступив у Конгресі США та попросив надати зброю Україні для того, щоб зупинити геноцид.
- У ЗМІ наголосили, що президент РФ Володимир Путін думає про застосування ядерної зброї. Про це свідчать його погрози у бік Заходу, який допомагає Україні у протистоянні з Росією. Зокрема вже декілька разів у Кремлі заявляли: якщо Захід не припинить втручатись у справи Києва, він “зіштовхнеться з непередбачуваними наслідками”.
- Погрози застосувати ядерну зброю проти світу — регулярна тема для обговорень російських пропагандистів та улюблений інструмент шантажу владної “еліти” РФ. Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін наказав “розконсервувати” ядерну зброю. Тож варто розуміти, як вона працює та чим загрожує.