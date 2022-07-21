Народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко виступив у Конгресі США та попросив надати зброю Україні для того, щоб зупинити геноцид.

Відповідне відео Олексій Гончаренко опублікував на своєму YouTube-каналі.

У своїй промові народний депутат України подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку українського народу.

“Ми цінуємо двопартійну підтримку від теперішньої адміністрації США, яку очолює президент Джо Байден і від американського народу”, – зазначив Олексій Гончаренко.

Також він наголосив на тому, що немає ніякої іншої нації на європейському континенті, яка зробила для безпеки більше, аніж Україна. Адже саме Україна перша і єдина у світі держава, яка добровільно віддала ядерну зброю. І українці зробили це для того, щоб ядерна зброя не розповсюджувалася, а рівень безпеки підвищився. Проте зараз відбувається жахливий варварський напад Росії на Україну.

“Необхідно відновити міжнародний порядок і територіальну цілісність України якомога швидше”, – зазначив нардеп.

Під час свого виступу, Олексій Гончаренко розповів про те, що 21% території України окуповано. 21% – це як Австрія та Швейцарія разом. Або як штат Міссісіпі чи Пенсільванія. Також він зазначив, що вдалося звільнити лише частину окупованих територій. Буча, Ірпінь, Гостомель – ці назви міст знає тепер увесь світ. Адже після їх звільнення всі побачили звірства у передмісті Києва, які вчиняла російська армія.

Олексій Гончаренко розповів про дівчинку Софію, яка внаслідок звірств російських загарбників у Бучі втратила руку і свою маму. А також нардеп зачитав те, що написала дівчинка.

“Я Софія, я маленька дівчинка з України. Я втратила свою руку, свою маму і свого улюбленого кота у Бучі. Я серед майже тисячі дітей, які втратили кінцівки через російських окупантів. Я пробула у лікарні три місяці, проте досі відчуваю фантомний біль. Зараз я мешкаю у Римі. Але мене все ще лякає кожен звук, особливо звук літаків. І у мене болить не лише моя рука, якої не існує, болить все моє тіло. Я полюбляла їздити на конях верхи у моєму минулому житті, але не знаю, чи зможу я знову це зробити однією рукою. Мені потрібен протез, коли мені його встановлять, фантомний біль зникне і я зможу самостійно одягатися”, – написала Софія.

Крім того, Олексій Гончаренко дістав та показав під час свого вситупу улюблену іграшку Софії – це був кінь. Далі він подякував Конгресу США за резолюцію, яка визнає всі дії Росії в Україні – геноцидом.

“Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього в ООН у своїй статті №2 називає чіткі критерії, які окреслюють геноцид. В Україні були всі критерії та ознаки, які згадуються у статті. Все, що зробила Росія в Україні – це геноцид” – зауважив Олексій Гончаренко.

Наприкінці виступу він сказав, про те, що кожна країна несе відповідальність за те, щоб зупинити якомога швидше геноцид в Україні.

“Для України це означає – дати нам зброю. Це єдиний спосіб, який допоможе зупинити геноцид та окупацію України. Нам потрібна зброя, нам потрібні танки, ракетні комплекси. Ми не просимо про щось ще, ми готові все зробити самостійно. Але, будь ласка, допоможіть нам із цим”, – наголосив Олексій Гончаренко.