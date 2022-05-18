Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголосив, що США працюватимуть із Фінляндією та Швецією у сфері безпеки під час розгляду їхніх заявок на вступ до НАТО.

Про це йдеться в повідомленні британського видання The Guardian.

Байден зазначив, що рішуче підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Також він додав, що такі кроки підуть на користь усьому воєнному альянсу.

“Фінляндія та Швеція є давніми партнерами Сполучених Штатів. Після вступу до НАТО вони ще більше посилять наше оборонне співробітництво і принесуть користь усьому Альянсу”, — заявив американський лідер.

Також Байден зауважив, що США збережуть присутність та продовжать потужну роботу в регіоні Балтійського моря. Зокрема під час розгляду заявок країн щодо членства в Альянсі США працюватимуть із Фінляндією та Швецією задля збереження пильності щодо будь-яких загроз, а також для протистояння агресії чи загрозі агресії.

Відомо, що 19 травня Джо Байден проведе зустріч зі своїм фінським колегою Саулі Нійністе та прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон у Білому домі.