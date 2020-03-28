З 3 квітня Сполучені Штати почнуть виділяти гроші іноземним державам для боротьби з коронавірусом. Україні нададуть понад 1,2 млн доларів.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook посольства України в США.

У повідомленні сказано, що допомогу буде направлено на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID19.

“Україна високо цінує підтримку і допомогу влади США в сфері охорони здоров’я і боротьби з пандемією”, – сказано в повідомленні.