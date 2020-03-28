Про це повідомляється на сторінці в Facebook посольства України в США.
У повідомленні сказано, що допомогу буде направлено на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID19.
“Україна високо цінує підтримку і допомогу влади США в сфері охорони здоров’я і боротьби з пандемією”, – сказано в повідомленні.
- Напередодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавірусу.
- З 28 березня кордон України повністю закриють на в’їзд.
- 27 березня кількість зафіксованих випадків COVID-19 в Україні перевищила 300. За добу діагноз був лабораторно підтверджений у 92 осіб.