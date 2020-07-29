Президент США Дональд Трамп заявив, що виробничі потужності його країни зможуть забезпечити вакциною від коронавірусу не тільки громадян його країни, а й інших країн світу.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Трамп порівняв можливі поставки вакцини від коронавірусу з виробництвом апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

“Можливо, ми будемо поставляти великі партії вакцини іншим країнам. Те ж ми робили з апаратами ШВЛ”, – заявив Трамп.

За його словами, після завершення досліджень і отримання всіх необхідних дозволів, американські фармакологічні компанії зможуть виготовити близько 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Що стосується сроків, Трамп сказав, що це буде “дуже скоро”.

“Незабаром ми зможемо виготовити 500 мільйонів доз”, – резюмував Трамп.