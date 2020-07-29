Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.
Трамп порівняв можливі поставки вакцини від коронавірусу з виробництвом апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).
“Можливо, ми будемо поставляти великі партії вакцини іншим країнам. Те ж ми робили з апаратами ШВЛ”, – заявив Трамп.
За його словами, після завершення досліджень і отримання всіх необхідних дозволів, американські фармакологічні компанії зможуть виготовити близько 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.
Що стосується сроків, Трамп сказав, що це буде “дуже скоро”.
“Незабаром ми зможемо виготовити 500 мільйонів доз”, – резюмував Трамп.
- Американський уряд заплатить 1,95 мільярда доларів за 100 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 фармацевтичній компанії Pfizer та німецькій біотехнологічній фірмі BioNTech SE. Американці будуть отримувати її безкоштовно.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу COVID-19, яка розробляється китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тисячу гривень.