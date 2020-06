Про це Трамп написав в Twitter.

Президент США зазначив, що угода не припинена, а переговори тривають.

“Китайська торгова угода повністю збережена. Сподіваюся, вони і далі будуть жити відповідно до умов угоди!”, – написав Трамп.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020