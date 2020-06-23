Про це Трамп написав в Twitter.
Президент США зазначив, що угода не припинена, а переговори тривають.
“Китайська торгова угода повністю збережена. Сподіваюся, вони і далі будуть жити відповідно до умов угоди!”, – написав Трамп.
The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020
Про наміри Трампа анулювати торговельну угоду з Китаєм раніше говорив один з його радників при Білому домі Пітер Наварро. Він стверджував, що скасувати досягнуті пукти торгової угоди можуть на тлі ситуації з пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, перша фаза торгової угоди між державами була підписана в січні 2020 року. У травні Трамп вперше заявив про те, що готовий розірвати її.
Згідно першій фазі угоди, Китай може імпортувати американські сільгосптовари на суму $36,5 млрд в цьому році.
З 10 травня мита на китайські товари зросли на 200 мільярдів доларів. Коментуючи таке рішення, президент Трамп відзначав, що незважаючи на підвищення мит до 25%, США і Китай продовжують конструктивний діалог знаходити власні шляхи розв’язання щодо введення нових мит.
1 вересня, США та Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. О 7 ранку за київським часом почали діяти китайські мита в розмірі 5% на поставки сирої нафти. Також, нові мита в розмірі 5% ввели на поставки соєвих бобів і багато інших американських товарів, загальна вартість яких склала більше 75 мільярдів доларів. У США підвищили мита на імпортні товари з Китаю. Підвищення мит торкнеться товарів більш ніж на 250 мільярдів доларів.
- 15 грудня в міністерстві комерції Китаю заявили про те, що погодили з США текст першої фази двосторонньої торговельної угоди, що передбачає поетапне скасування мит на товари.
- 24 грудня о британських ЗМІ повідомляли, що США і Китай “найближчим часом” підпишуть торговельну угоду.