Незважаючи на погрози президента Дональда Трампа, США продовжують переговори з Китаєм в рамках торгового договору.

Про це Трамп написав в Twitter.

Президент США зазначив, що угода не припинена, а переговори тривають.

“Китайська торгова угода повністю збережена. Сподіваюся, вони і далі будуть жити відповідно до умов угоди!”, – написав Трамп.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Про наміри Трампа анулювати торговельну угоду з Китаєм раніше говорив один з його радників при Білому домі Пітер Наварро. Він стверджував, що скасувати досягнуті пукти торгової угоди можуть на тлі ситуації з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, перша фаза торгової угоди між державами була підписана в січні 2020 року. У травні Трамп вперше заявив про те, що готовий розірвати її.

Згідно першій фазі угоди, Китай може імпортувати американські сільгосптовари на суму $36,5 млрд в цьому році.

З 10 травня мита на китайські товари зросли на 200 мільярдів доларів. Коментуючи таке рішення, президент Трамп відзначав, що незважаючи на підвищення мит до 25%, США і Китай продовжують конструктивний діалог знаходити власні шляхи розв’язання щодо введення нових мит.

1 вересня, США та Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. О 7 ранку за київським часом почали діяти китайські мита в розмірі 5% на поставки сирої нафти. Також, нові мита в розмірі 5% ввели на поставки соєвих бобів і багато інших американських товарів, загальна вартість яких склала більше 75 мільярдів доларів. У США підвищили мита на імпортні товари з Китаю. Підвищення мит торкнеться товарів більш ніж на 250 мільярдів доларів.