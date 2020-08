Про це повідомив на брифінгу держсекретар США Майк Помпео.

Він уточнив, що Держдепартамент США розробив спеціальну програму, згідно з якою і передбачені виплати за інформацію про втручання.

“Програма Держдепартаменту “Винагорода за справедливість” пропонує нагороду до 10 млн доларів за ідентифікацію або виявлення будь-якої особи, яка, діючи за розпорядженням або під контролем іноземних урядів, втручається у вибори в США, беручи участь у певній злочинної кібердеятельності”, – зазначив Помпео.

Він також анонсував публікацію спеціального звіту про російську дезінформацію і пропаганду. Документ був підготовлений Центром глобального взаємодії Держдепартаменту. Особливу увагу в звіті приділено проксі-сайтам.

Live now! Watch @SecPompeo deliver remarks to the media. https://t.co/A7FrlxF921

— Department of State (@StateDept) August 5, 2020