Про це повідомив на брифінгу держсекретар США Майк Помпео.
Він уточнив, що Держдепартамент США розробив спеціальну програму, згідно з якою і передбачені виплати за інформацію про втручання.
“Програма Держдепартаменту “Винагорода за справедливість” пропонує нагороду до 10 млн доларів за ідентифікацію або виявлення будь-якої особи, яка, діючи за розпорядженням або під контролем іноземних урядів, втручається у вибори в США, беручи участь у певній злочинної кібердеятельності”, – зазначив Помпео.
Він також анонсував публікацію спеціального звіту про російську дезінформацію і пропаганду. Документ був підготовлений Центром глобального взаємодії Держдепартаменту. Особливу увагу в звіті приділено проксі-сайтам.
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— Department of State (@StateDept) August 5, 2020
Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Переможець перегонів повинен розпочати виконання обов’язків в січні 2021 року.
Основними конкурентами вважаються представник Демократичної партії, колишній віце-президент США Джо Байден і чинний лідер США Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.
- Раніше представники Демократичної партії і кандидат в президенти США Джо Байден заявили про можливе іноземне втручання в майбутні вибори, закликавши ФБР розслідувати конкретні загрози.
- Також повідомлялося, що кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом злому виборчих систем та інших методів.
- 6 січня минулого року американська розвідка опублікувала доповідь про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Згідно з доповіддю, США розцінюють дії Росії і Путіна як мали на меті підірвати суспільну віру в демократичний процес у США, спотворити авторитет Клінтон і завдати шкоди потенційному президенту США.