Анонімні американські посадовці стверджують, що США розглядали можливість розпочати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 задовго до саміту лідерів G7 в Японії. Питання щодо цього порушили ще 21 квітня на зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Джерело: Politico.

П’ять неназваних американських високопосадовців заявили, що під час “Рамштайну” очільники Міноборони звернулися до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням дозволити навчати українських пілотів керувати подібними винищувачами. Він порушував питання з керівництвом Ради нацбезпеки Білого дому. Вони одностайно погодилися з тим, що сенс проводити навчання є.

Також напередодні саміту в Японії Ллойд Остін розмовляв щодо цього з президентом США Джо Байденом. Глава Пентагону висловився за те, щоб США схвалили підготовку українських льотчиків союзниками.

“Хоча ці літаки не мають відношення до майбутнього контрнаступу, Остін вирішив, що Україна повинна мати повітряний потенціал, який належить до четвертого покоління, тож навчання здавалося логічним”, – сказав виданню неназваний співробітник Пентагону.

За його словами, американський уряд остаточно переконався в необхідності “двоступеневого підходу”:

навчання українських льотчиків;

постачання винищувачів F-16.

“11 травня Салліван (помічника президента США з національної безпеки, – ред.) повідомив Байдену, що союзники підтримують американську пропозицію. Байден 21 травня оголосив на пресконференції за підсумками саміту G7, що Захід почне навчання українських пілотів застосуванню винищувачів четвертого покоління, включно з F-16”, – підсумували журналісти.