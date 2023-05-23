Джерело: Politico.
П’ять неназваних американських високопосадовців заявили, що під час “Рамштайну” очільники Міноборони звернулися до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням дозволити навчати українських пілотів керувати подібними винищувачами. Він порушував питання з керівництвом Ради нацбезпеки Білого дому. Вони одностайно погодилися з тим, що сенс проводити навчання є.
Також напередодні саміту в Японії Ллойд Остін розмовляв щодо цього з президентом США Джо Байденом. Глава Пентагону висловився за те, щоб США схвалили підготовку українських льотчиків союзниками.
“Хоча ці літаки не мають відношення до майбутнього контрнаступу, Остін вирішив, що Україна повинна мати повітряний потенціал, який належить до четвертого покоління, тож навчання здавалося логічним”, – сказав виданню неназваний співробітник Пентагону.
За його словами, американський уряд остаточно переконався в необхідності “двоступеневого підходу”:
- навчання українських льотчиків;
- постачання винищувачів F-16.
“11 травня Салліван (помічника президента США з національної безпеки, – ред.) повідомив Байдену, що союзники підтримують американську пропозицію. Байден 21 травня оголосив на пресконференції за підсумками саміту G7, що Захід почне навчання українських пілотів застосуванню винищувачів четвертого покоління, включно з F-16”, – підсумували журналісти.
- 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Передачу мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
- 22 травня Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що вже розпочалося тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Він також висловив сподівання, що ЗСУ невдовзі отримають бойові літаки.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що передавати літаки, ймовірно, будуть підрозділами.