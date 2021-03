#Букви розібралися, хто такий Килимник і чому ФБР так важливо його знайти.

США шукають Килимника через “перешкоджання правосуддю”.

У ФБР, посилаючись на дані розвідки, повідомили, що Килимник разом з українським політиком Андрієм Деркачем і пов’язаною з російською розвідкою мережею осіб, що мали відношення до України, вчинив деякі дії зі здійснення впливу на президентські вибори в США. Також Килимник сприяв погіршенню зв’язків з Україною.

“США й надалі тісно працюватимуть з Україною в протистоянні зловмисному російському впливу”, – написали в оголошенні посольства США в Україні.

ФБР пообіцяло нагороду до $250 тисяч за інформацію, яка може призвести до арешту Килимника. Розшук триває з лютого 2018 року. У дипломатичному відомстві допустили, що Килимник може переховуватися від правосуддя за межами США.

Хто такий Костянтин Килимник

Килимник народився в квітні 1970 року в Україні (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область). Освіту він здобув у Військовому університеті Міністерства оборони Росії, на факультеті іноземних мов. Там часто готують перекладачів для військової розвідки. У ФБР зазначили, що він володіє двома мовами: англійською та російською.

З 1995 року Килимник працював у Москві (РФ) в Міжнародному республіканському інституті. Це американська неурядова організація, яка займається просуванням демократії. Він консультував з питань ведення виборчих кампаній.

У 2005 році, після Помаранчевої революції в Україні, Килимник почав співпрацювати з Манафортом. За його словами, 90% свого часу від проводив з Манафортом після того, як Януковича обрали президентом України.

У період з лютого по квітень 2018 року він перебував у Вашингтоні (округ Колумбія) і допомагав іншим особам уникнути американського правосуддя. Федеральний окружний суд США в лютому видав обвинувальний акт, в якому зазначено, що Килимник “спеціально і свідомо намагався нечесним шляхом переконати іншу людину діяти в його інтересах, щоб вплинути на давання показань цією людиною або зробити так, щоб ця людина відмовилася давати будь-які свідчення”.

Його називають посередником між українськими та російськими бізнесменами і політиками.

У звіті спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року, кілька сторінок було відведено ролі Килимника. Його називали “українським бізнесменом” і “партнером Пола Манафорта”. Серед іншого в звіті Мюллера вказано, що Килимник пов’язаний з російською розвідкою. При цьому Килимника називали “делікатним джерелом розвідки” для Держдепартаменту США з 2013 року. Він передавав важливу інформацію про українські й російські справи.

У Килимника була можливість спілкуватися з головними політичними фігурами в посольстві США в Києві. Він кілька разів на тиждень передавав важливу інформацію про український уряд. Сам Килимник стверджував, що передавав інформацію “лідерам України” та “офіційним особам США електронною поштою”.

Американські дипломати називали Килимника “цінним” і “важливим” джерелом інформації, тому приховували його ім’я в листуванні.

Наприклад, Килимник надав США “докладну інформацію про внутрішню роботу “Опозиційного блоку”, яка іноді була настільки цінною, що її негайно передали послу”. При цьому Килимник ділився цією ж інформацією і з іншими західними партнерами.

Вперше про Килимника як інформатора згадується в документах Держдепартаменту за 2012 – 2013 роки. Після цього він почав працювати при посольстві.

Незважаючи на роль “інформатора”, в той час Килимник не часто був у США. Він відвідував Америку двічі в 2016 році, для зустрічі з державними посадовими особами. У звіті Мюллера докладно описано зустріч Килимника і Манафорта в 2016 році в башті Трампа (Нью-Йорк, США).

Крім цього, саме Килимник, у якого є зв’язки з російською розвідкою, міг виконувати функцію посередника при просуванні багатомільйонної лобістської кампанії в США, яка проводилася за вказівкою українського уряду. При цьому американське законодавство не змогло довести, що така кампанія існувала.

У лютому 2018 року Федеральний окружний суд Вашингтона видав ордер на арешт Килимника.

У серпні 2018 року російський видання “Проект” написало про те, що їм вдалося знайти Килимника і він нібито проживає в Підмосков’ї. У матеріалі Килимника називали “абсолютно радянською людиною” і “російським патріотом”, який працював в оточенні Трампа.

Зв’язок Килимника з Полом Манафортом

Коли Пол Манафорт став керівником передвиборчого штабу 45-го президента США Дональда Трампа, Килимник був його помічником, але не офіційно. З 2014 року він не отримував зарплату за те, що допомагав Манафорту. Килимник і Манафорт, за словами першого, спілкувалися кожні кілька місяців в той час. Він брав активну участь у розробці проросійської політичної стратегії в США.

Зокрема, одним із завдань Килимника було домовитися з владою США про скасування санкцій проти РФ. Також він хотів зробити українського президента Віктора Януковича “лідером” терористів на Донбасі.

У 2016 році Килимник і Манафорт зустрілися в Нью-Йорку. На той момент Манафорт був головою передвиборчої кампанії Трампа протягом кількох місяців. Він збирався піти у відставку через спір про мільйони доларів, які Манафорт отримав від Януковича. Тоді Килимник передав штабу Трампа “мирний план щодо врегулювання конфлікту в Криму між Росією і Україною”.

Стосунки Килимника і Дерипаски: чому це важливо

Килимник був свого роду ланкою між Манафортом і Дерипаскою. Керівник кампанії Трампа пропонував Килимнику продати свій вплив на майбутнього президента США російському олігархові. Так Дерипаска міг просувати інтереси Кремля на території США.

Дерипаска – близький до Кремля російський мільярдер. Йому заборонили в’їзд до США через підозри в причетності до організованої злочинності.

Спільна робота американця і росіянина почалася з того, що Манафорт створив офшорну компанію Pericles Emerging Markets, за допомогою якої Дерипаска спробував стати власником активів в Україні на суму близько 100 мільйонів доларів. Але зробити це не вдалося, і згодом Дерипаска звернувся до суду з вимогою повернути йому гроші.

Сам Дерипаска стверджує, що найняв Манафорта як консультанта з інвестицій, але той нібито вкрав його гроші і зник.

Американський телеканал NBC News знайшов кілька кредитів, наданих фірмами Олега Дерипаски компаніям Пола Манафорта. Загальний обсяг угод між бізнесменом і політиком оцінюється в 60 млн доларів. Компанія Yiakora Ventures Ltd., пов’язана з Манафортом, отримала від фірми російського олігарха Oguster Management Ltd. кредит у 26 мільйонів доларів. Пізніше Oguster надала ще один кредит на суму 7 мільйонів доларів іншій компанії, пов’язаній з Манафортом – LOAV Advisers Ltd. Вся сума кредиту видана без будь-яких застав, і не мала дати погашення.

Дерипаска і Манафорт працювали разом над лобістським проєктом в США в 2006 році. Тоді Дерипаска підписав з Манафортом річний контракт на 10 мільйонів доларів. Манафорт переконував олігарха, що ця угода “принесе велику користь уряду Путіна”. Коли десять років потому Манафорт приєднався до кампанії Трампа, він був винен Дерипасці близько 20 мільйонів доларів, згідно з судовими позовами, поданими адвокатами Дерипаски на Кайманових островах і в Нью-Йорку.

Журналісти одного з американських видань знайшли і оприлюднили електронні листи, які свідчать про те, що Манафорт використовував свою посаду в кампанії Трампа, щоб вирішити конфлікт з Дерипаскою.

Посередником був Килимник.

Манафорт написав електронного листа Килимнику з пропозицією провести для Дерипаски “приватні брифінги” про кампанію. Килимник все передавав Дерипасці, а Манафорт намагався відкупитися освітленням різних тем, пов’язаних з РФ, в американських ЗМІ. Килимник відправляв всі публікації ЗМІ, які могли бути цікаві Дерипасці, якомусь Віктору, який все показував олігархові. Віктор – це, можливо, старший помічник Дерипаски. У цей період Килимник і Манафорт зустрічалися двічі – у травні і серпні 2016 року.

За три дні до серпневої зустрічі Килимник написав Манафорту електронного листа про те, що він “зустрівся сьогодні з хлопцем, який дав вам найбільшу банку з чорною ікрою кілька років тому”, маючи на увазі попередні позики Дерипаски Манафорту. “Ми витратили близько 5 годин, обговорюючи його історію, і у мене є кілька важливих повідомлень від нього до вас”.

Манафорт сказав, що він і Килимник обговорювали кампанію Трампа і недавній злам Національного комітету Демократичної партії під час зустрічі 2 серпня 2016 року. Килимник сказав, що вони не обговорювали кампанію, але говорили про “поточні новини” і “неоплачені рахунки”.

Тим часом через кілька годин після їхньої зустрічі приватний літак, пов’язаний з Дерипаскою, приземлився у місті Ньюарк, штат Нью-Джерсі, недалеко від місця зустрічі Манафорта і Килимника.

У 2019-му Дерипаска сказав агентам ФБР, що він не друг Манафорта, що підтверджує позов, поданий проти нього.

“Але оскільки я росіянин, я б дуже здивувався, якби хто-небудь з Росії намагався вийти на нього і не запитав моєї думки. Я сказав їм прямо, я просто не вірю, що він став би просувати будь-які інтереси Росії, особливо враховуючи те, що він робив щодо України останні сім-вісім років”, – сказав Дерипаска.