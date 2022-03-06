Про це повідомляють CNN та The Wall Street Journal.

Як зазначається, наразі відбуваються консультації між США та їх союзниками щодо можливості та способів передачі винищувачів Україні, на фоні численних закликів щодо необхідності захисту від ударів російської авіації по цивільних об’єктах в Україні.

У Білому домі, зокрема, розглядають варіанти компенсації для польських збройних сил. Видання The Wall Street Journal зазначає, що одним з таких варіантів може бути передача американських винищувачів F-16, які є на озброєнні Польщі й на цей час. Для такої угоди знадобиться не лише згода адміністрації президента США, а й схвалення Конгресу.

У США акцентують, що передача військової техніки є суверенним рішенням будь-якої окремої країни. Як зазначає CNN з посиланням на американських конгресменів, які мали розмову з Володимиром Зеленським, той повідомив, що Польща готова передати літаки Україні, очікуючи лише необхідних погоджень з боку Сполучених Штатів.