Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За словами чиновника, колона, розтягнувшись на понад 64 км дороги, не просунулася помітно від вихідних.
“Ми, безперечно, вважаємо, що українці, які підірвали цей міст, абсолютно ефективно зупинили та згорнули рух цього конвою. Але ми також певні, що вони вражали конвой і в інших місцях у прямих атаках”, – наголосив чиновник.
Раніше чиновник зазначив, що проблеми матеріально-технічного забезпечення та підтримки також уповільнили просуванню конвою. Але, на думку США, російські сили в колоні перегруповуються і вчаться на своїх помилках, надалі чинитимуть спроби атакувати українську столицю.
Оскільки бойові дії на землі тривають, у ВПС України все ще є винищувачі, гелікоптери та безпілотники, хоча вони зазнали певних втрат, зазначив чиновник США.
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