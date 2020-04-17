США збільшили допомогу Україні для боротьби з коронавірусом

США збільшили гуманітарну допомогу Україні із $1,2 млн до $9,1 млн для боротьби з з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Посольство України в Вашингтоні.

“Сполучені Штати розширили допомогу Україні до $9,1 млн у протидії пандемії COVID-19. Кошти виділятимуться Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)”, – зазначили у відомстві.

При цьому уточнюється, що американська допомога буде спрямована, головним чином, на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19.

Крім того, допомога з боку США “сприятиме підтримці заходів із профілактики та лікування хворих на COVID-19, заходів із забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької і Луганської областей”.

У свою чергу Посольство України в США висловило подяку американським партнерам “за підтримку та злагоджені зусилля”.