Covid-19 Україна

оновлено 17.04.2020 о 07:02

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США збільшили допомогу Україні для боротьби з коронавірусом

США збільшили гуманітарну допомогу Україні із $1,2 млн до $9,1 млн для боротьби з з коронавірусом COVID-19.

П’ятниця, 17 квітня 2020, 07:28

Про це повідомляє Посольство України в Вашингтоні.

“Сполучені Штати розширили допомогу Україні до $9,1 млн у протидії пандемії COVID-19. Кошти виділятимуться Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)”, – зазначили у відомстві.

При цьому уточнюється, що американська допомога буде спрямована, головним чином, на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19.

Крім того, допомога з боку США “сприятиме підтримці заходів із профілактики та лікування хворих на COVID-19, заходів із забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької і Луганської областей”.

У свою чергу Посольство України в США висловило подяку американським партнерам “за підтримку та злагоджені зусилля”.

  • Раніше повідомлялося, що США виділили Україні $1,2 млн допомоги на боротьбу з коронавірусом.
  • В Україні станом на ранок 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 397 нових випадків.
Теги: Коронавірус, США, Україна

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