США збільшили допомогу Україні для боротьби з коронавірусом

Про це повідомляє Посольство України в Вашингтоні.
“Сполучені Штати розширили допомогу Україні до $9,1 млн у протидії пандемії COVID-19. Кошти виділятимуться Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)”, – зазначили у відомстві.
При цьому уточнюється, що американська допомога буде спрямована, головним чином, на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19.
Крім того, допомога з боку США “сприятиме підтримці заходів із профілактики та лікування хворих на COVID-19, заходів із забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької і Луганської областей”.
У свою чергу Посольство України в США висловило подяку американським партнерам “за підтримку та злагоджені зусилля”.
- Раніше повідомлялося, що США виділили Україні $1,2 млн допомоги на боротьбу з коронавірусом.
- В Україні станом на ранок 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 397 нових випадків.